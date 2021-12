Politikere - våkn opp!

Blar opp 350 millioner for to grønne båter: - Perfekte for oss

Saken oppdateres.

Jeg leste historien til Lars Jakobsen i Adresseavisen 26. november, og vil berømme ham for hans åpenhet. Samtidig er det et paradoks at så mange unge voksne sliter; spesielt menn.

Får du raskt time hos psykolog hvis du sliter? På Helse Norge sine sider står det at en må vente fire-seks uker for å få en hastetime hos en psykolog med avtale hos det offentlige. Mange erfarer at ventetiden er betydelig lengre, hvis de ikke har god råd og kan benytte seg av et privat tilbud. Det florerer av onlinetjenester fra private aktører på nettet, med tilbud om å møte en psykolog via skjerm. Er det et tilbud en person i krise kan nyttiggjøre seg?

LES OGSÅ: Lars skjønte ikke hvordan andre kunne ha det bra. Så skjedde det noe han aldri glemmer

LES OGSÅ: Barnet trenger deg

Som i Lars Jakobsen sitt tilfelle ligger det ofte en diagnose til grunn for angsten og uroen en person føler. Jeg har stor tro på at mange kunne fått hjelp i tidlig alder, og at mennesket og samfunnet hadde vært spart for både lidelse og utgifter. Å trekke inn økonomi her virker kanskje rart, men det er det det handler om! Å prioritere forebygging framfor sykdom, er lønnsomt. Alle mennesker trenger å bli sett for den hun/han er. Foreldre har selvsagt et stort ansvar når vi setter barn til verden, men vi har ikke alltid kunnskapen som trengs for å se at vår datter eller sønn sliter. Det har helsesøstre, barnehagepersonell og lærere.

Ressurser må settes inn der vi kan forebygge psykisk sykdom. Å ha tilgang til helsesøster på alle skoler, er helt nødvendig. Rike Norge kan heller ikke bare snakke om at barn må møte trygge voksne i barnehagen; det må også være nok antall trygge voksne for barna.

Jeg vet at det er skrevet masse om temaet, men hva skjer? Skjønner politikere at det er lønnsomt med forebygging; med mer ressurser til barnehager og skoler? Politikerforakten er stigende, og vi trenger ikke flere ord, men handling! Det er altfor mange unge som sliter psykisk. Vi må gjøre alt vi kan for å forhindre at en psykisk sykdom får utvikle seg uten behandling, fordi samfunnet ikke setter inn nok ressurser til å identifisere og hjelpe i et tidlig stadium.

Norge har en av Europas høyeste andel av unge uføre. Ifølge statistikk skyldes mange av tilfellene psykisk sykdom. Tenk hvor mange uutnyttede ressurser som finnes blant disse unge! Jeg vet at de aller fleste heller hadde villet vært en del av arbeidslivet, og levd «et normalt liv». Så gi dem sjansen! La alle få et tilbud om psykolog, utplassering ved en arbeidsplass, praktisk og økonomisk oppfølging. Se dem som de flotte menneskene og ressursene de er!

Interessert i debatt? Les flere innlegg her !