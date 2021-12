Kortinnlegg: Nå må vi slutte med etterligninger av Oslo

From Trondheim with love?

Takk for velskrevet kronikk av Morten Breivik, Egil Eide og Frode Halvorsen vedr. utbygging av Nyhavna. Jeg er en av «vanlige folk», og har ikke særlige kunnskaper om teknologi, men jeg har sterke følelser for min fødeby. Og nå må vi slutte med etterligninger av Oslo! Nidaros med sin storslåtte historiske bakgrunn må ivareta sin egenhet og ikke kopiere hvermannsen.

Ja, Aker Brygge er utbrukt her nå, men hva med et nytt museum àla Munchmuseet? Snøhetta klarer sikkert å tegne et til ære for for eksempel Bleken. Torget vårt er allerede rasert etter min mening. Der har vi hjul i stedet for jul.

Og nå ønsker noen å bygge på Torgkvartalet to etasjer mer – til kontorer. Domen og Olav-statuen blir snart bare småtterier som drukner i sten og betong. Trøndere, la oss si ja til teknologihavn på Nyhavna. Det er å si ja til en bærekraftig framtid.

