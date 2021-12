Mange uten munnbind

Her vil de bygge det nye kunst- og designmuseet i Trondheim

Saken oppdateres.

Var på en liten handletur på Heimdal (Rema) og Kattem (Coop Prix, Posten) sist lørdag i 17-tida. Ikke så mange i butikken, men halvparten var uten munnbind! Møtte sikkert rundt 15 personer uten. Alle ansatte brukte munnbind. Det er jo påbudt nå, men ingenting skjer om man ikke bruker det. Foruten å utsette andre – og seg selv – for eventuell koronasmitte da.

Jeg er pensjonist, har ingen underliggende sykdommer, får snart tredje vaksinedose, bruker munnbind på buss, i butikk etc., men må si jeg er bekymret over den likegladhet enkelte opptrer med i forhold til et påbud. Tidligere i år, da påbudet ble fulgt opp av vakter i butikkene, føltes det tryggere. Nå er mange lei og gir blaffen. Er det grunn til bekymring?

Interessert i debatt? Les flere innlegg her !