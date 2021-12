Trønderske kommuner bryter arbeidsmiljøloven

Fastlege: Hverdagen oppleves som å svømme i et hav av symptomer, hvor bare få av dem er uttrykk for noe alvorlig

Vanskelig å få jobb for utlendinger: Selve søknadsprosessen er et hinder!

Saken oppdateres.

I 2015 vurderte Trondheim kommune sitt system for internkontroll. Konklusjonen var tydelig. Ansatte i skolen mangler kjennskap til avviks- og forbedringssystemet og bruker systemet i liten grad. Seks år senere er situasjonen den samme, ikke bare i Trondheim, men også i mange andre trønderske kommuner.

LES OGSÅ: Lærere er ikke fritt vilt

Utdanningsforbundet Trøndelag gjennomførte nylig en undersøkelse blant våre medlemmer i grunnskolen i Trøndelag. 43 prosent av lærerne sier her at de ikke har mottatt opplæring eller instruksjon på hvordan man bruker avviks- og forbedringssystemet. Enda mer skremmende er det at 42 prosent av lærerne uttrykker at de ikke blir oppfordret av kommune eller skoleledelse til å melde om uønskede hendelser i sine system for internkontroll.

Arbeidsmiljøloven brytes daglig i trønderske grunnskoler. Én av tre lærere sier i undersøkelsen at de har blitt utsatt for slag/spark eller mottatt trusler på jobb det siste året. Mange av disse hendelsene blir aldri meldt videre. De som har deltatt i undersøkelsen peker på tidspress, manglende opplæring og lav tillit til at dette vil føre til endringer som hovedårsakene.

LES SAKEN: Skoleeleven filmet læreren sin under skjørtet – nå har retten vurdert saken

Alle kommuner er lovpålagt å ha et system for internkontroll. Hensikten med et slikt system er å synliggjøre det man opplever i arbeidshverdagen, slik at opplæringstilbudet til elevene styrkes og at arbeidsmiljøet til de ansatte blir bedre. Arbeidsmiljøloven er tydelig på at det er arbeidsgivers ansvar å sørge for at arbeidstakere vet hvordan man melder fra om uønskede hendelser og kritikkverdige forhold. Arbeidsgiver har også ansvaret for å følge opp og evaluere hendelsene, slik at de kan forebygges i fremtiden.

LES OGSÅ: 20-åring må i fengsel etter å ha servert hasjkake til lærer

Utdanningsforbundet Trøndelag er bekymret for at arbeidsgiver ikke tar lærernes arbeidshverdag på alvor. Dersom kommunene virkelig ønsker å forebygge uønskede hendelser og synliggjøre praktiske og økonomiske utfordringer som er i skolen, så er man avhengig av å vite hvor skoen trykker.

Om arbeidsgiver ønsker tilbakemeldinger i sitt system for internkontroll, så må kommunene begynne med å gi alle ansatte opplæring og tid og til å bruke systemet. Videre må det som meldes inn følges opp på en måte som gjør at den som melder opplever å bli tatt på alvor. Det er slik man bygger tillit til et system og en kultur for å melde fra om uønskede hendelser og kritikkverdige forhold. En slik kultur har vi ikke i alle trønderske kommuner. Og det er et alvorlig avvik.

Interessert i debatt? Les flere innlegg her!

Bli med i Midtnorsk debatt sin Facebook-gruppe