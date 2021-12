Krever strømstøtte til alle før jul

To personer fikk beskjed om at de hadde deltavarianten - viste seg å være omikron

Vil ha omkamp for hjelp og behandling i stedet for straff

Vil ha omkamp for hjelp og behandling i stedet for straff

Vil ha omkamp for hjelp og behandling i stedet for straff

Saken oppdateres.

Fagforbundet Trøndelag krever at det utbetales kontantstøtte til strømregninga til alle husholdninger i Norge før jul. Som en midlertidig ordning krever vi at det utbetales en strømstøtte som er universell, ubyråkratisk og enkel å håndtere.

LES OGSÅ: Støre varslet milliardpakk strømkunder

Utbetalinger til alle vil være en enkel måte å avhjelpe problemet med de skyhøye strømregningene, som setter mange familier i en dårlig økonomisk situasjon. Det er ikke bare de «dårligst stilte» som sliter med å få budsjettet med å gå i hop, når strømregningen mangedobles. Vanlige familier og ikke minst aleneboende sliter også.

Fagforbundet er tilhengere av universelle støtteordninger, som går til alle, slik som barnetrygden. Så får skattesystemet sørge for den omfordelingen som trengs. Vi frykter at et system som skal vurdere hvem som er «verdige trengende», vil føre til at mange som trenger støtten ikke får den, og at det blir et urettferdig og byråkratisk system. Det vil koste mer enn det smaker.

Interessert i debatt? Les flere innlegg her !