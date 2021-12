Drømmen om Lian

Vil ha omkamp for hjelp og behandling i stedet for straff

Jeg som så mange andre bruker ofte Lian som utgangspunkt for turer i marka både sommer og vinter. Lian er lett tilgjengelig med Gråkallbanen som går både forutsigbart og ofte, hverdag og helg, dagtid så vel som kveldstid. Jeg har ofte tenkt at jeg synes Lian er en uslepen diamant, en lukket og bortgjemt perle.

Jeg har vært der i private selskap og julebord. Det har vært vel og bra, men jeg savner å besøke Lian som tilfeldig forbipasserende. Her gang når jeg har kommet fra en skitur for å ta trikken hjem i nydelig vintervær med solnedgang og rosa vinterhimmel, har jeg tenkt; enn om jeg kunne tatt turen inn på Lian!

Kledd i skiklær, uformelt tatt en kaffe, en liten matbit eller en glühwein å varme seg på før man rusler ned til trikken. Eller en vårskidag når sola tar godt, har jeg drømt om å sitte ute på terrassen med en av byens beste utsikter og nyte noe kaldt i glasset i solveggen. Dette var Lian i «gamle dager».

Mine foreldre fortalte at Lian som kafé og utfartssted var populært blant turfolket på 50- og 60-tallet. Nå som jeg leste i Adressa at Lian har skiftet eier, kanskje det er håp for turfolk og hvermannsen? I stedet for å bare sikte seg inn mot bryllup, konfirmasjoner, julebord, kurs og andre lukkede selskaper: Kunne vi fått Lian og den fantastiske uteterrassen tilbake til folket? Jeg kommer!

