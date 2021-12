Vil politikerne gjøre Trøndelag til «trafikksikker fylkeskommune»?

Saken oppdateres.

Vi i Yrkestrafikkforbundet (YTF) i Trøndelag oppfordrer fylkespolitikerne våre til å intensivere det arbeidet som har pågått i mange år med å gjøre Trøndelag til såkalt «trafikksikker fylkeskommune». Foreløpig er det bare Vestfold og Telemark av fylkeskommunene som har oppnådd slik sertifisering. Nordland fylkeskommune håper å nå det snart, og de har inkludert busstransporten sterkt i dette arbeidet, blant annet ved at de har gjort bussene i Bodø by kontantfrie – som et sikkerhetstiltak – og med en plan om at bussene i resten av fylket skal følge etter. Vi i YTF i Trøndelag ønsker at Trøndelags politikere skal gjøre bussene også i vårt fylke kontantfrie. I tillegg ønsker vi sterkere kollisjonssikkerhet for oss bussjåfører, og sterkere ulykkes-sikring for passasjerer enn de to-punkts magebeltene som kreves på distrikts- og skolebusser i vårt fylke i dag.

På Yrkestrafikkforbundets kollisjonssikkerhetskonferanse for buss, i Bodø den 6. til 7.november i år, presenterte Statens havarikommisjon og andre sikkerhets- og bransjeaktører sterke bilder og informasjon om de senere års ulykker i busstransporten i Norge, hvor sjåfører både blir hardt skadd og omkommer i kollisjoner selv om farten ikke er mer enn 30 km/t - fordi vi ikke har noe stål foran førerstolen vår!

Vi YTF-ere har jobbet i mange år for å bedre bussjåførers og passasjerers sikkerhet, og vi begynner å bli hørt. Vår nye samferdselsminister sa i sin videohilsen til konferansen at Statens Vegvesen nå er bedt om å stille sterkere krav til kollisjonssikkerhet i busser, og at kravet også er stilt overfor EUs høynivågruppe for trafikksikkerhet. I tillegg viste han til at fylkene har mulighet til å stille sterkere krav gjennom anbudene. Oppdragsselskapet Ruter (Oslo og omegn) er det første som nå krever lignende kollisjonssikkerhetskrav for busser som for lastebiler. På konferansen pekte imidlertid både YTFs forbundsleder, og sikkerhetsaktører (Statens havarikommisjon, Arbeidstilsynet og Trygg Trafikk), samt busselskaper (Tide AS og Norgesbuss AS), bussprodusenter og NHO, på at dette langt fra er nok fordi de bare handler om sikring overfor frontkollisjoner, og ikke overfor de hjørne/side-kollisjoner som bussjåfører oftest skades og omkommer i.

I Yrkestrafikkforbundet i Trøndelag ønsker vi at Trøndelags politikere og AtB ikke bare følger etter Oslo-området, men går lenger og tilslutter seg arbeidet med å utvikle et eget regelverk for kollisjonssikring av bussførerplassen (nasjonalt og internasjonalt) - et som er bedre tilpasset buss enn regelverkene for lastebil og personbil er. Det er få land som har egne statlige Havarikommisjoner og det er uvanlig å jobbe så systematisk med trafikksikkerhetsarbeid som Norge (og Finland) gjør. Ingen på konferansen var i tvil om at Norge må ta en ledende rolle i dette arbeidet - spørsmålet var hvordan det kan gjøres. NHO gikk sterkt på banen for å få bussprodusentene til å bidra med tekniske spesifikasjoner som trengs i et slikt regelverk, og de bussprodusentene som deltok der (VDL, Volvo, Daimler/Mercedes, Solaris og Iveco) lovet å gjøre sitt beste, men pekte også på behovet for forskning på både materialer og konstruksjoner.

Vi YTF-ere jobber med dette både i og utenfor et partssammensatt sikkerhetsutvalg vi er med i på landsbasis sammen med NHO Transport og Fellesforbundet – hvor vi jobber overfor både norske og europeiske sikkerhetsinstanser. Vi søker også å koble inn forskere på konstruksjonsteknikk og annen teknisk-materiell sikkerhet ved NTNU og Sintef, og her ønsker vi politikerne i Trøndelag med som pådrivere for slik forskning som trengs.

I Yrkestrafikkforbundet gir vi oss ikke før et eget regelverk for bussjåførsikkerhet er på plass og politikere og oppdragsselskap bestiller etter det. Statens Havarikommisjon informerte på konferansen om at dagens to-punkts belter (magebelter) fører til flere ansiktsskader, særlig på barn, så vi gir oss heller ikke på vårt krav om tre-punkts sikkerhetsbelter for passasjerer på distrikts- og skolebusser (se også innlegg fra YTFs tidligere regionleder i Trøndelag om dette i Adresseavisen den 16. november). Kontantfrie busser, som i Bodø by, er også noe vi har krevd lenge.

Dette er ønsker og krav vi synes bør prioriteres av Trøndelags fylkespolitikere dersom de mener alvor med å søke sertifisering som «trafikksikker fylkeskommune»! Vi har spilt dem inn til neste fylkestingsmøte - og vi håper at flere engasjerer seg i offentlig debatt om dem fremover.

