Karriereskifte og ønskeliste til jul

Her er de nye planene for en hel bydel i Trondheim

Da Aisha besøkte fødelandet, følte hun at hun måtte gjøre noe: - Det var et slags sjokk

Koronatiltakene suger krefter. Her er ti tips for å komme ut av mørket

Eline (14): Mange unge har psykiske problemer. Det er et stort problem for samfunnet

Saken oppdateres.

I dag er det to år siden jeg hadde min første vakt på legevakta. En rusten sykepleier sto skjelvende utenfor dørene og ventet spent på å komme tilbake til sykepleieryrket etter ett år i en annen jobb. Jeg hadde valgt meg tilbake til yrket jeg forlot. Det føltes litt som å krype til korset med oppbrettede ermer.

LES OGSÅ: At dere tør!

Lite visste jeg at jeg meldte meg på et maraton fylt med testpinner, Antibac, gule frakker og mye hodepine av all munnbindbruken. I løpet av året som miljøterapeut innså jeg at det er sykepleier jeg er. Men ikke vet jeg, om jeg ville valgt meg tilbake hvis jeg visste at det var en mangeårig pandemi jeg meldte meg på.

Søvnvansker, hodepineplager, turnusarbeid, kveldsarbeid, mye tid borte fra barna og mye angst til tross, jeg angrer likevel ikke. Legevakta og de fantastiske kollegaene mine hjalp meg til å finne tilbake til meg selv, til å tørre å stole på at jeg er god nok, og at jeg duger i jobben min. Jeg ville aldri vært det for uten. Jeg er sykepleier!

LES OGSÅ: – Dette betyr at slitne ansatte blir bedt om å strekke seg enda lenger

Til jul ønsker jeg meg forsvarlig bemanning, levelige arbeidstider, verdige arbeidsforhold og ei lønn å leve av. Først og fremst er jeg kone og mamma, men deretter er jeg sykepleier.

Interessert i debatt? Les flere innlegg her !