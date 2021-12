Koronatesting: - 82-åringen skulle ha sluppet å stå her

Saken oppdateres.

Vi er 41 andreklassinger på Hårstad skole som har jobbet en hel uke og lært masse om plastsøppel i havet. Plast kan jo være bra også fordi når vi pakker mat inn i plast, så holder den seg god mye lengre. Det er kjempefint at vi har plast til å lage lego av. Det er mange andre fine leker av plast også.

Vi synes det er fælt at plasten ødelegger naturen og skader klima og dyr. Noen dyr kan bli syke og til og med dø av plasten! Plast er dumt fordi hvis dyrene spiser det, kan de dø, og da kan dyr bli utryddet. Det tar veldig lang tid før plast brytes ned. En plastkopp bruker 50 år på å brytes ned.

Plast lages av olje. Et fiskesnøre bruker 600 år før det brytes ned. Naturen blir ødelagt av alt søppelet som vi kaster. Det forurenser. Dyrene i havet kan sette seg fast i plastsøppelet. En hval hadde 22 kg plast og en død babyhval i magen. Den ble funnet død på en strand i Italia.

Vi barn må passe på å kaste all plast på riktig plass. Plast skal resirkuleres, det betyr at gammel plast blir til nye ting. Vi kan være flinke til å sortere søppel. Vi kan pante tomflasker. Vi kan fortelle de som ikke kan dette, hva de må gjøre. Vi kan også plukke opp søppel som andre har slengt i naturen. Vi kan ha ryddeaksjon hvor vi plukker søppel.

Voksne skal gjøre alt det samme som barna. Voksne lager lover og regler. De kan lage en lov som sier at skip og båter ikke får kaste søppel i havet. Også må de bestemme at: All kasting av søppel i naturen og havet er forbudt! La havet leve!

