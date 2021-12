Til lykke med julestria!

Reagerer på kommunedirektørens oppfordring: - Foreldre betaler for plassen. Et minimum må være reduksjon i kontingent

Så dyr må strømmen være for at vedfyring skal lønne seg

Snittmåling for desember: Kalddusj for Støre, rekord for Rødt

Saken oppdateres.

De fleste er nok godt i gang med forberedelsene til den store høytiden. På tross av pandemi og restriksjoner skal de feste av oss feire tradisjonell jul med våre nærmeste, og med mye god mat og gaver, særlig til barn og barnebarn.

Vi vet at det er mange som ikke har det så bra, men de er så langt borte at de forstyrrer ikke vår måte å leve på, i hvert fall ikke i julen. Vel overstått julefeiring kommer nyåret med ny feiring. Hva kan vi gjøre for at det nye året skal bli godt, og helst litt bedre enn det gamle? Vil nyttårsrakettene være til hjelp for at flere får et bedre år?

Interessert i debatt? Les flere innlegg her!

I kveld satt vi og så på forholdene i Sierra Leone og hva UNICEF utretter med hjelpetiltak der. Vi så 6-åringer som bar stein og barn som ikke fikk gå på skole fordi de måtte arbeide med å knuse stein. Hvis de ikke klarte å tjene nok til mat, måtte de gå til sengs sultne.

Jeg undrer meg på om vi kanskje kunne bruke rakettpengene til noe mer meningsfylt og varig. Den tida vi bruker på å skyte opp raketter, gir en svært kortvarig glede - og det gir ingen av oss et bedre år. Tvert imot er det hvert år noen som får skader under nyttårsfeiringen. Dessuten er det en ekstra forurensing, og mange dyr er redde og har det ikke godt. Jeg vil oppfordre alle som tenker på å kjøpe nyttårsraketter om heller å gi et beløp til en hjelpeorganisasjon, for eksempel Redd Barna, UNICEF eller Røde Kors.

Med dette vil jeg ønske alle en koselig julefeiring og en liten innsats for et bedre nytt år!

Bli med i Midtnorsk debatt sin Facebook-gruppe