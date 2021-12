Mørket, muligheter og sagaen om de ukjente helter

Samboerparet i Trondheim vil selge drikken som aldri slo an (bilde1) Over 300 søkte jobb hos Thomas: Dette gjorde Ingrid og Ida riktig (bilde2) Sjefskokk: Dette gjør trøndere feil når de spiser sushi (bilde3)

Saken oppdateres.

Det er syv år siden min mann og jeg flyttet til Norge. Det var midt i desember og dagene var korte og kalde. Mørketiden var tidvis overveldende. Jeg har aldri opplevd noe slikt før. Tiden gikk, og jeg fikk oppleve alt som rører seg på denne tiden av året: den koselige adventstiden, tusenvis av julelys overalt og barn som synger og sprer glede på Lucia. Med dette har også min oppfatning av mørket endret seg. Mørket, som virket så pinefullt, endret seg gradvis til noe vakkert og nødvendig, ikke et onde. Det åpenbarte nemlig lyset. Gjennom tiden har menneskeheten vist en evne til å skape noe vakkert, selv i de mørkeste stunder i vår historie. Burde man ikke derfor spørre seg selv, kan vi bruke utfordringene i vårt samfunn til å skape noe av verdi?

Næringsforeningen i Trondheim, Trondheim kommune og Nav Trøndelag ville svare på én av de utfordringene som så mange høyt utdannede innvandrere møter: Den stille «sorteringen» av mennesker i arbeidslivet. De kom de med et flott initiativ: Trondheim Opportunity, et mentor- og utviklingsprogram som skal styrke mulighetene for innvandrere med høy utdanning til å få jobb og gjøre karriere. De må ha en ambisjon om å innta sentrale posisjoner i arbeidsliv og samfunn. Målet er å skape flere rollemodeller med innvandrerbakgrunn. Mentoren min sa det slik: Det er en gedigen sløsing av kunnskap og talent. Spesielt når tilgang på relevant kompetanse er svært viktig for næringslivet, og at dette er en av de største utfordringene i tiden fremover. Da bør vi starte med å ta i bruk den kompetansen som allerede finnes i regionen. Vi har en jobb å gjøre, næringslivet må se at en innvandrer kan være en like god arbeidstaker, og som i tillegg har med seg en merkvalitet ved å være flerkulturell.

Siden julen er like rundt hjørnet, ønsker jeg å dele noen av mine egne juleønsker. Først og fremst ønsker jeg at vi alle tar oss tid til å legge merke til alt det lyset vi ikke ser - og sette pris på alle de fantastiske menneskene vi er omgitt av. Mitt andre ønske er at vi anerkjenner det enorme potensiale i oss alle, at vi tør å utfordre gamle vaner og våger å tro på hverandre. Mitt siste ønske er rettet til alle de som er i posisjon til å skape endring: Gå ut, vær modig og bruk stemmen din. Du er ikke skapt for komfort, du er skapt for storhet.

Med Trondheim Opportunity ble jeg minnet på at det er lov å håpe, drømme og ha høye ambisjoner. Takket være min mentor ser jeg alt som fortsatt er mulig for meg å oppnå, og jeg fokuserer på mitt uutnyttede potensiale. Jeg har selv følt på kroppen hvordan det er å bli sett, hørt og gitt en mulighet. Min nåværende arbeidsgiver Altera Infrastructure har vist at mangfold ikke bare er noe som prates om, men som også tas på alvor og som etterleves. Fokuset er på kompetanse og dyktighet, ikke hudfarge og opprinnelse. Veien til målet har for meg vært lang og kronglete, men den har også vært veldig lærerik. Tross alt, hvem kunne uten nattens mørke lagt merke til den vakre manifestasjonen av lys, vår ultimate destinasjon, som fortryller uten å blende?

Politisk redaktør Siv Sandvik holder deg oppdatert: Abonner på hennes nyhetsbrev her !

Vil du vite mer om hvordan du skriver for Midtnorsk debatt? Les mer her !

Interessert i debatt? Les flere innlegg her !