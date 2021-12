Trenerjakten i RBK

- At han og jeg ikke skal gå sammen i alderdommen. Det var ikke slik det skulle bli

To menn siktet og én mistenkt etter innbruddsraid på Heimdal

Her lærer pasienter å tåle smerte med mindre medisin

Hun viste en helt uvanlig evne til å skildre et barn

To personer reddet seg ut etter branntilløp i enebolig

Dette er byttereglene for julegaver

- Poenget er å sette seg et mål som er såpass hårete at du er i tvil om du klarer det

Etter 300 jobbavslag er mange overasket over min positive holdning

Saken oppdateres.

Endelig kom det et oppriktig og fornuftig innlegg vedrørende trenerjakten. Morten Jakobsen beroliger forhåpentligvis mange av skeptikerne, og jeg må si meg enig i det han skriver. Overskriften på innlegget kan godkjennes om det er ironisk ment, det handler nok mye mer om flaks enn dyktighet fra styret og sportslig leders arbeid.

LES OGSÅ: Takk Dorsin og styret for ansettelsen

Vi kan jo ikke slakte Kjetil Rekdal før han har startet jobben. Vi bør heller rose han for entusiasmen og pågangsmotet. Det er slett ikke enkelt å finne en erfaren trener til denne klubben etter alle de turbulente åra. At Rekdal tidligere har uttalt seg upassende om RBK noen ganger, kan da umulig forfølge han som ny RBK-trener. Hvor hårsåre skal supportere og andre være? Har noen hørt rosende ord om Rosenborg fra for eksempel VIF-trener Fagermo eller moldetreneren?

Rekdal har også alltid vært i andre klubber, og han har vært lojal med de klubbene han har jobbet for. Nå bør RBK rydde opp i egne rekker, tenke lenger fram i tid og gi Kjetil Rekdal arbeidsro. Personer som «slenger litt med leppa» kan vi ikke bare støte fra oss, det krydrer hverdagen og det må vi tåle.

LES OGSÅ: Medlemmer ber RBK-styret går av

Nils Arne var heller ikke taus i storhetstiden, men det ble akseptert fordi han skapte resultater. Vi må sette vår lit til det nye trenerteamet, men de bør få gode personer rundt seg som kan legge forholdene til rette og gi trygghet. Åpenheten må tilbake «på brakka»

Interessert i debatt? Les flere innlegg her!

Bli med i Midtnorsk debatt sin Facebook-gruppe