Svar til en bekymret bussjåfør

Saken oppdateres.

Under min hjertesak i Adressa lillejulaften beskriver bussjåfør Per-Dagfinn Pettersen at han opplever farlige situasjoner hvor personer er uoppmerksomme og går på «rød mann» i byen. Dessverre er det ikke bare her det skjer, men ellers også rundt omkring hvor folk krysser vei. Forståelig nok er bussjåføren engstelig for å forårsake ulykker. Det kan fort oppstå farlige situasjoner med påkjørsel av kjøretøy ved bråstopp, og det som er enda verre - påkjørsel av personer som krysser veibanen med nesen i mobilen.

Det kan tyde på at det er behov for en ny type fareskilt i trafikken: Kanskje en varseltrekant med fotgjengere som stirrer i mobilen med plugger i ørene mens de krysser gata. Det kom susende til meg fra Amerika som en morsom julehilsen.

