Med 49 andre i Domen første juledag

Trønderhåpet går for en OL-plass: Følg løpet direkte her

Går for en OL-plass: Følg herreløpet direkte her

- Vi tester ikke folk for at de skal dra på svenskehandel

For Senterpartiet er denne saken et kinderegg

- Vi tester ikke folk for at de skal dra på svenskehandel

Saken oppdateres.

Nidarosdomen kan fylles flere ganger julaften og første juledag. I normale tider er det lange køer utenfor. Ikke i år. Selv hadde jeg flaks, jeg var blant de første femti personene som bestilte adgangstegn til første juledag. Den fredagskvelden jeg bestilte, var maksgrensen 600 personer. Noen dager senere reduserte regjeringen den til femti. Det er alltid et privilegium å oppleve Nidarosdomen i jula. I år følte jeg ekstra sterkt på det.

Det var også en rar opplevelse. Som vanlig var det flott musikk, flotte omgivelser og en dyktig biskop. Men bare for oss femti som satt i kohorter med en meter i mellom, samt de som fulgte TV-sendingen. Følgende tanke meldte seg: Her kunne det fint vært 500 personer, i kohorter og med avstand. Nå bør tiden være inne til å differensiere smittetiltakene. Det bør være forskjell på Domen og et lite kapell, på små scener og Olavshallen.

I vår var jeg i Olavshallen og opplevde to av de største verdensstjernene Norge kan by på: Leif Ove Andsnes og Lise Davidsen. Vi var 200 personer, datidens maksgrense. «Privilegert» er bare fornavnet på den opplevelsen. Da var imidlertid få av oss vaksinert. Nå rulles tredje dose ut med stor hastighet. En ting er å diskutere hvor tøffe restriksjonene nå skal være. Jeg mener at regjeringen i hvert fall må differensiere tiltakene. Det føltes meningsløst at vi fikk være bare femti i Nidarosdomen første juledag. Skal tøffe tiltak ha legitimitet i en situasjon der nitti prosent er vaksinert, og stort sett bare uvaksinerte blir svært syke av viruset, må tiltakene virke logiske.

Politisk redaktør Siv Sandvik holder deg oppdatert: Abonner på hennes nyhetsbrev her !

Vil du vite mer om hvordan du skriver for Midtnorsk debatt? Les mer her !

Interessert i debatt? Les flere innlegg her !