Hydrogen til transport er ein dårleg ide

Saken oppdateres.

I Adressa 29.12. får Hydrogen Mem-Tech inn ein reklamekronikk for produksjon av hydrogen. Så kan vi lure på kva som er drivkrafta bak denne satsinga. Det er bra dersom hydrogen blir produsert for å erstatte fossile råstoff i industriprosessar. Der kan det vere nyttig både i produksjon av kunstgjødsel og som reduksjonsmiddel i metallindustri.

Ap/Sp-regjeringa har skrive satsing på hydrogen inn i Hurdalsplattforma, men det er ingen debatt om kva som er målet for denne produksjonen, og det er lite med kritiske motargument. Det kan sjå ut til at vi skal tru at med elektrolyse av vatn med fornybar vasskraft, så er det bare å fylle hydrogen på tanken og køyre langt med elektrisk motor. Kanskje går det med litt energi i prosessen, men det er det ingen grunn til å nemne.

Dessverre er det ikkje slik. Startar vi med 100 kWt elektrisk energi, vil det bare bli 30 kWt som kan bli bruka til framdrift. Dette er altså ein ekstrem form for energisløsing der bare ca. 30 prosent kjem til nytte. Det er ikkje rart at kraftprodusentane syns dette er gode prosjekt der auka forbruk kan hjelpe til at prisen går opp.

I neste omgang vil dette bli bruka som grunn til at vi må godta nye vind- eller vasskraftanlegg med meir øydelegging av natur. I Norge er det heller ikkje slik at vi har problem med å balansere produksjonen av elektrisitet i høve til forbruket. Vi har magasin som kan balansere både uregulerbar vindkraft og varierande forbruk. Skal det vere fornuft i produksjon av hydrogen, bør det bli gjort i dei landa der kapasiteten frå vindkraft er langt større enn behovet når det blåser. Då kan billig overskot av kraft bli bruka til lagring av energi som hydrogen. Der vil dette kunne bli nytta til balansering av døgnvariasjon. Til meir omfattande sesonglagring av energi er hydrogen uaktuell. Å eksportere hydrogen til energiformål er meiningslaust så lenge vi kan eksportere elektrisiteten direkte. Risiko blir heller ikkje nemnt i reklamen.

Hydrogen er ein særs lett gass og skal den bli transportert, må den kjølast ned til minus 253 °C eller lagra med eit trykk på 700 bar. Sjølv om bensin er brannfarleg, er faren med å transportere hydrogen langt farlegare. Skal ein transportere flytande hydrogen må tanken vege ca. ti gonger meir enn den mengda som kan bli frakta. Etter at tankanlegget i Sandvika eksploderte i juni 2019, er det god grunn til at utbygginga av fyllestasjonar har stoppa opp. Både på grunn av sikkerheit og kostnad er det særs lite truleg at hydrogen for transport på land vil bli utbygd i Norge.

Det er eit bra tiltak å produserer hydrogen for å erstatte fossile råstoff i industriprosess, men som energiberar til transport er det ein dårleg ide. Det gjeld både for båtar og bilar.

