Gjersvold: Derfor ønsker jeg ikke å stille som styreleder i RBK

Saken oppdateres.

Dette innlegget fra Ståle Gjersvold er tidligere publisert på hans Facebook-side.

Jeg har valgt å ikke stille som kandidat til styreledervervet i Rosenborg. Det er Trøndelags viktigste rolle i frivilligheten – og det skal være en jobb som gir energi til det profesjonelle virket – og livet ellers. For to år siden hadde jeg lyst og motivasjon til å ta fatt på en slik oppgave, men det har rent mye vann i elven siden.

LES OGSÅ: Ikke aktuell som styreleder i Rosenborg

Jeg har respekt for den innsatsen Ivar Koteng har lagt ned, men ser samtidig at det negative fokuset har blitt stort til tider. I sitt profesjonelle virke må man tåle det som tilhører rollen, men et frivillig verv skal i all hovedsak være noe som tilfører energi.

Jeg registrerer at en del «grupper» og personer har problematisert valget av meg, fordi jeg leder et energikonsern som bygger ut fornybar energi. Jeg mener en fotballklubb skal være en arena hvor politisk syn, religion og etnisk opprinnelse skal være underordnet at man sammen står opp for klubben. I dette tilfellet Rosenborg, klubben i trøndernes hjerte.

LES OGSÅ: Tore Strømøy vil bli styreleder i Rosenborg

Jeg håper at klubben og medlemsmassen nå samler seg om valgkomiteens innstilling til ny styreleder. Personlig vil jeg fortsette å være engasjert i Trøndelag, Rosenborg, ishockey, frivilligheten og samfunnsutviklingen i regionen – en region jeg har et brennende engasjement for. Det er mer enn nok positive oppgaver å bruke energien sin på – og jeg vil fortsette å støtte klubben i medgang og motgang.

Helt til slutt vil jeg slå et lite slag for at vi i 2022 blir litt snillere med hverandre i sosiale media – og for så vidt også utenfor. Det er lov å være frustrert, forbanna og kanskje til og med sint. Men alle bør tenke seg om mer enn én gang før man tar mannen, og ikke ballen. Fair Play, er en av fotballens viktigste verdier – det bør det være i livet ellers også.

Interessert i debatt? Les flere innlegg her !