Det var nesten som mitt minimalitiske liv gikk i tusen knas

Misbrukere trenger penger. Masse penger. Hver eneste dag. Det er ikke billig å være narkoman, har jeg forstått. Så hvorfor ikke gjøre det litt enklere? Del ut gratis heroin og andre tunge stoffer til de som trenger det, og gjør det på en ryddig, ren måte. Og hvorfor sier jeg dette?

Fordi jeg hadde lyst til å følge opp mitt eget, kommunens og samfunnets ønsker og krav til et mer miljøbevisst liv. Jeg flyttet sentralt til Lade, solgte bilen og kjøpte en kvalitetssykkel. En sykkel som kostet nesten like mye som bilen. Den hadde god rekkevidde, piggdekk og transportegenskaper for mitt fotografiselskap. En sykkel som kunne ta meg langt opp i marka og rundt omkring i byen på en bærekraftig måte. All ære til kommunen som legger til rette for slik transport.

Åhh, herlige liv! Jeg smilte der jeg tråkket av gårde i solnedgangen med fotoutstyr i bagene og vinden som suste rundt hjelmen. Smilet satt som klistret. Den følelsen av frihet og fart (vel – maks 25 km/t). Jeg koste meg med sykkelen. Jeg hadde Abus-lås klasse 11 og GPS-sporing. Hva kunne skje?

Jeg tipper du har gjettet det nå. Sykkelen ble stjålet. Det var nesten som mitt minimalistiske liv gikk i tusen knas. Sykkelen var låst fast inne i en fellesgarasje, men tyven brydde seg ikke om det. Nei, han trengte penger til neste skudd (og det var en han – det ble filmet). Med min kostbare sykkel kunne han sikkert berge seg i en uke uten nye tyverier.

Samfunnet har derfor et stort problem. Jeg har ikke noe personlig imot den som tar sykkelen for å overleve, men det kan jo ikke være riktig at det er slik. Saken min ble henlagt temmelig raskt. Politiet har ikke vilje eller kompetanse til å følge opp. Derfor min kommunale politikervenn. Sørg for å gå dypere. Første skritt er å sørge for å gi narkomane det de trenger på en enkel måte.

Gratis narkotika til tungt rusavhengige vil redusere dette samfunnsproblemet dramatisk. Det vil hjelpe oss som blir frastjålet, redusere arbeidsmengden til politiet og samtidig slippe å la de uheldige narkomane være forbrytere – et kinderegg. Deretter må vi selvsagt sørge for å gå enda dypere. Unngå avhengigheten. Og det er en større utfordring som krever nasjonal innsats, derfor, kjære politiker, start med å dele ut gratis heroin.

