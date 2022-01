Samrøret fremstår som råttent

Å bygge ut vannkraft i verna vassdrag virker så fjernt for meg, at det fremstår som en drøm

Onsdag kveld kunne jeg lese en kronikk på Adresseavisens debattside, Midtnorsk debatt. Den var skrevet i fellesskap av Tore O. Sandvik (Ap) og fylkesdirektør Carl-Jacob Midttun. Innholdet i selve kronikken skal jeg ikke kommentere mer her, annet enn at den var fylt med selvforherligende floskler. Men selve kronikken viser med all tydelighet den store ukulturen i trøndersk politikk, der skillene mellom politikk og administrasjon er så å si er visket ut.

Det fører til at det er vanskelig å se hvor skillet mellom den administrative makten (fylkesdirektøren) og den politiske (fylkesordføreren) begynner. At fylkesordfører Tore O. Sandvik synes at dette er en grei praksis, overrasker meg ikke. Men at den nyutnevnte fylkesdirektøren i Trøndelag ikke har mer kompetanse og skamvett enn at han allerede er inne på midtbanen og spiller for Arbeiderpartiet, med rød trøye og rosetrykk på brystet, det synes jeg er særdeles skuffende.

I en formannskapsmodell som den man holder seg med i Trøndelag, forbereder fylkesdirektøren saker for politikerne og utfører det politikerne har bestemt. Direktøren og hans stab må være uhildet, nøytral og ha faglig integritet. I det man kan stille spørsmål ved fylkesdirektørens troverdighet, og om det er politiske bindinger mellom den administrative ledelsen, forsvinner hele vitsen med den politiske modellen som fylkeskommunen har valgt.

Dette er heller ikke en ny problemstilling for det nye Trøndelag. Fylkesdirektør for kultur, Karen Espelund, fikk i 2018 kritikk for å ha skrevet en kronikk sammen med hovedutvalgsleder May Britt Lagesen (Ap). Den saken nektet de å ta selvkritikk på. Skrur man klokka enda lenger tilbake, så oppsto det kontrovers da Nord-Trøndelag fylkeskommune og Ap sammen satte inn en avisannonse om et arrangement.

I Trondheim fikk Arbeiderpartipolitiker Ferhat Güven og byutviklingsdirektør Einar Aasved Hansen kritikk for det samme. Forskjellen på Trondheim og Trøndelag synes imidlertid å være at man i Trondheim har lært av sine feil i denne sammenhengen. Morten Wolden uttalte dette da saken sto på: «Det er ikke akseptabelt å skrive en kronikk sammen med en politiker, da det kan oppfattes som rolleblanding. Jeg beklager det som har skjedd. Det er viktig for oss å opprettholde vår faglige integritet som rådmann for alle, på tvers av politiske skillelinjer.»

Man har ikke vært villig til å ta debatten om en annen styreform i fylkeskommunen så langt, men det bør man gjøre nå. En administrasjon som tilsynelatende er helt uinteressert i å forholde seg til normal rolleforståelse slår i hjel hele poenget med å holde seg med en formannskapsmodell. For å skrive om Hamlet litt: «Something is rotten in the state of Trøndelag».

