- Mange rister på hodet over tiltakene

Saken oppdateres.

Programleder Roy Tommy Bråten har med seg politisk redaktør Siv Sandvik og kulturkommentator Terje Eidsvåg i studio for denne ukas nyhetsblikk fra Trøndelag. Lettelser i nasjonale tiltak til tross, vi sitter fortsatt på hjemmekontor og kultursektoren har ikke stor grunn til å være fornøyde:

- Det er selvfølgelig bedre å samle 200 enn bare 50, men det er stor forskjell på å samle 200 på Byscenen og i Nidarosdomen eller Olavshallen. Mange i kulturlivet rister på hodet av at de ikke har dimensjonert tiltakene i forhold til størrelsen på arrangementet og saler, sier Terje Eidsvåg.

- Det hadde vært enklere med rene ord for penga.

Vi kommer heller ikke unna sindige trøndere i Gydas herjinger. Flom og jordras til tross, Sivs minnes en telefon hun tok til en rasrammet kar i Namsos for mange år siden:

- Han hadde fått masse jordmasse over traktoren sin, vært døden nær og blitt reddet ut. Jeg tenkte nå skal jeg få et skikkelig sitat her, og så sier han: Nææ, det var ikke noe artig... Det var godt å komme hjem til kjerringa.

Debatten om ny sentralbanksjef, Dagsrevyens tabbe og Sivs skamløse promo og anbefaling til helseminister Ingvild Kjerkol står også på dagsorden. Og ukas anbefaling, så klart!

