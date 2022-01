Sjokkert over at legene skal behandles som kriminelle

Svanhild (82) er i superform. Her er et seksukers styrkeprogram for eldre

Sjokkerende å lese at respekterte hardtarbeidende leger skal utsettes for behandling som vanligvis bør være tiltenkt kriminelle. Leste på Facebook at fastleger kan få inntil 200 000 kroner i bot for å tolke regelverket feil ved å utskrive medisiner på blå resept, eller for muligens å hjelpe noen som ikke har det så godt. Et øyeblikk lo jeg og tenke på en viss forhenværende president og fake news, til jeg leste hele artikkelen i Adressa nettopp.

Så har vi, men særlig helsearbeidere, fått tusenvis av lover og regler i to år under pandemien. På toppen kommer det nye regler for blåresept, som truer med overtredelsesgebyr/bot hvis man skulle skrive ut noe utenfor regelverket. På TV hører vi daglig taler fra regjering og Stortinget om tillit. Stor tillit. Hvor har det blitt av det i samfunnet og særlig våre leger som arbeider alltid, og må kunne så mange flere regler enn pasienten.

Helsevesenet/Helfo: Hva med respekt og tillit og anerkjennelse til våre leger, som tross alt hjelper å redde liv eller forbedre livssituasjon til oss. Hadde ikke dialog vært bedre? Eller er det snikinnføring til et usynlig høyere egenandel?

Konsekvensene som legen nevner er følgende scenarioer:

Legene skriver ikke ut blåresepten på grunn av risiko for bot. Pasienten har ikke råd til å kjøpe medisin og koster samfunnet mye mer enn blåresepten på grunn av sykdom. De med dårlig inntekt blir enda fattigere, ikke det regjeringen lovet. Det blir enda vanskeligere å få fastleger når Helfo frister med bøter.

Jeg er så heldig å ha en fastlege som stiller opp når som helst, nesten som huslegen før i tiden og føler meg heldig. For ca. fem år siden søkte jeg blåresept for medisin til en kronisk tilstand og fikk nei. Medisinen skulle være forebyggende. Jeg brukte det ca. 30 dager, men det ble for dyrt og sluttet. Siste fem dager har jeg vært innlagt på sykehus (to ganger). Det kunne muligens ha vært unngått, og fikk beskjed om å bruke den medisinen igjen.

