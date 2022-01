Nils Arne var en fantastisk lærer

Saken oppdateres.

En legendarisk fotballtrener er borte, men også en ekstraordinær lærer. I norsktimene på Ringve Gymnas var det ingen utblåsninger, utålmodighet eller kraftuttrykk. Nils Arne Eggen var en rolig lektor, en sindig og gladlynt lærer – som likte å undervise. Han var klasseforstander for F-klassen på Ringve fra 1969 til 1972. Han tok ansvaret for oss, passet på at det ikke ble for mye fravær og at stiler ble levert til rett tid.

Dette var gode år for Rosenborg. Nils Arne gikk fra å være spiller til å bli trener. Men han snakket sjelden om det. Hvis vi tok det opp, hvordan var kampen i går? Så feide han det ofte til side med å si: -Det er jo berre fotball! Dette var reformgymnasets første år. Et endelig brudd med engelsklinje og reallinje. Et eventyr av valgfag; sosialøkonomi, litteratur, statistikk, russisk, psykologi og så videre.

Vi var et broket gruppe. Fra Selbu, Stadsbygda, Frøya, Skatval, Hommelvik, Terråk og noen fra Trondheim. Nils Arne elsket det nye, reformerte norskpensumet, med eksperimentelle skrifter, avisartikler, kildekritikk og dikt mot Vietnamkrigen. Litteraturen sto likevel hans hjerte nærmest. Han kunne leve seg inn i skikkelsene. Isak Sellanrå i «Markens Grøde» av Knut Hamsun, Jakob Pinade med litjfoten fra «Den siste viking» av Johan Bojer og Kvitugla i «Medmenneske» av Olav Duun. Han klarte å få en magi inn i de litterære figurene, slik at vi husker dem ennå – 50 år senere. Nils Arne ga oss magisk realisme, lenge før det kom på moten.

Ikke alt gikk strøkent. Da vi kom på etterskudd med «Bondestudentar» av Arne Garborg, måtte vi ta ei ekstraøkt med Nils Arne på gressbakken bak gymsalen på Ringve. Slik kom klassen à jour. Da en i klassen ville skrive særoppgave om Jens Bjørneboes engang forbudte og såkalt pornografiske bok «Uten en tråd», synes han det var en strålende idé.

Alle som har hatt en god lærer, vet hvilken forskjell det gjør. Vi som fikk oppleve Nils Arne Eggen i klasserommet, vi kjente aldri igjen denne kruttønna på sidelinja på Lerkendal. For oss var han en tønne full av kunnskap, ro og formidlingsglede.

