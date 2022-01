Helt ærlig, nå er det nok!

Mangler skredvarsel for store deler av Trøndelag: - Det er ikke det at det ikke er skredfare, men det varsles ikke

Politikerne i Trondheim kommune har ikke vært gode nok på å ta vare på rusmisbrukerne i kommunen vår. Vi har i dag ikke et behandlingstilbud til barn under 16 år, ikke et fullgodt behandlingstilbud til de over 16 år, eller boliger som rusmisbrukerne klarer å betale. I Adressa for litt siden ble det fortalt en historie om et barn som ikke hadde annen hjelp enn BUP og barnevern, dette er ikke veien å gå. Senere ble det også fortalt om foreldre som må avruse barnet sitt selv. Så til politikerne i Trondheim kommune, skjerp dere! Alle fortjener hjelp, uavhengig av situasjon og alder.

I dag er det ingen døgnbaserte institusjoner til barn under 16 år i Trøndelag fylkeskommune. BUP og barnevern kan kun tilby begrenset hjelp, da dette ikke er et behandlingstilbud. Dette er for dårlig! Flere og flere barn ruser seg, og tilgjengeligheten for rusmidler blir større og større. Rusmisbrukere blir fortsatt nedprioritert gang på gang, og barn under 16 år som ruser seg blir mer nedprioritert enn de fleste.

Rusmisbrukere over 16 år har blitt mye nedprioritert, og det er ikke mange gode behandlingstilbud igjen. Lavterskeltilbud blir lagt ned, og boligmangelen blir større. Når Furulund på Lade ble lagt ned i 2019, var det for å spare penger. Men burde man spare penger der det virkelig trengs for å redde liv?

Nå er det på tide å prioritere annerledes, og rusmisbrukere burde få mer hjelp, og støtte. De er mennesker, akkurat som alle andre, som trenger like mye hjelp som ellers. Det er det på tide at politikerne åpner øynene for. Rusmisbrukere selv forteller om at de blir tildelt boliger, med så høye husleier som de ikke klarer å forsvare med den lille trygden de får utbetalt, noe som igjen gjør at de gjerne blir 2–3 måneder i den tildelte leiligheten. Etter denne tiden blir de så kastet ut på grunn av manglende betaling. De svakeste ender igjen uten hjelp og tiltak. Dette må det bli slutt på.

Her er det en lang vei å gå, og det er på tide å tenke annerledes! Det første steget som vi må ta er å se hvilket tiltak som fungerer best og vi må forsterke slike tiltak. Kommunen må slutte med kutt som rammer de svakeste, vi må prioritere, ikke nedprioritere de aller svakeste i samfunnet vårt.

