Skole, pandemi og eksamen

Jeg forstår at strømmarkedet fremstår uforståelig for folk flest

Jeg forstår at strømmarkedet fremstår uforståelig for folk flest

Saken oppdateres.

Jeg skriver dette fordi noen må snakke elevenes sak i den situasjonen vi nå er inne i. Jeg har vært lærer i ungdomsskolen i over 20 år og ser med bekymring på våren, nå med tanke på mitt 10. trinns kull. Ikke fordi elevene ikke duger (de er flotte, det er derfor jeg holder på med dette), men rett og slett fordi de har «levd» så å si hele ungdomsskoletida si med korona.

LES OGSÅ: Koronakullet snart ferdig på videregående skole

Nå er halve grupper fysisk til stede. Jeg har i den siste tida hatt mellom sju og ti elever i mine grupper på grunn av fravær knyttet til korona av ulike varianter. Nå planlegger vi prøvemuntlig uten at Trondheim kommune har kommet med lokale retningslinjer i en ny lokal gitt eksamen. Eksamen skal gå som normalt. Hvordan tenker de at det skal gå for seg? Vi kan på en hånd telle timer der vi har hatt fulle klasser de siste åra, og da skal elevene opp i nye eksamensformer etter fagfornyelsen og prestere etter de samme kriteriene og kravene som tidligere.

LES OGSÅ: Eleveorganisasjonene: Eksamen bør avlyses

Jeg har blitt bedt av elevene mine å skrive under på oppropet om å stoppe eksamen, og har ennå ikke skrevet under. Jeg tenker jo at eksamen i ulike valører er en fin erfaring å ha med seg, men er samtidig redd for at den fine opplevelsen som mange kan ha med eksamen, forsvinner når læringsutbyttet dette ungdomsskoleløpet ikke har vært optimalt grunnet pandemien.

Opp i dette snakker elevene om at de ønsker nyttårsball. Ja, er det noe de fortjener, er det nettopp dette. Nå må vi stikke fingeren i jorda og se hva som faktisk har skjedd for ungdommene våre disse åra. De har hatt ei tøff, tung tid, og da er det vårt ansvar å lose dem gjennom avslutningen på en god måte. Dette gjør vi ikke ved å stille de samme krav til muntlig og skriftlig eksamen som før pandemien. Jeg er oppriktig bekymret og lei meg når jeg tenker på dette.

Jeg håper at noen av de som gjør bestemmelser rundt disse spørsmålene tar dette til etterretning og bruker fornuft her. Dette er og fortsetter å være en ekstraordinær situasjon, som trenger ekstraordinære tiltak! Kom med koronatilpassede krav knyttet til muntlig og skriftlig eksamen, oppsøk de dette gjelder; elevene og la deres stemme bli hørt!

Vi voksne tåler mer og tilpasser oss lettere, de unge kan måtte slite med negative opplevelser knyttet til dette i lang tid hvis vi ikke setter oss inn i deres ståsted og tar det voksenansvaret det faktisk er å sørge for at vår neste generasjon kommer best mulig ut av denne situasjonen!

Interessert i debatt? Les flere innlegg her!

Bli med i Midtnorsk debatt sin Facebook-gruppe