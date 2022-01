«Gnålet» fra kulturlivet!

Gamle E6 må stenges for all trafikk

Forestill deg en verden uten musikk, dans, teater, film, festivaler, utsmykninger i det offentlige rom og så videre i det uendelige. Utenkelig – og uhyggelig grått og trist. Så send en tanke til kulturarbeiderne neste gang du plugger inn for å høre musikk mens du trener, sender barnet ditt til kulturskole, deltar på korøvelse, går på dansekurs, er på festival. Det er takket være at noen ikke klarer å la være å fordype seg i kunstneriske uttrykk, at du faktisk har alle slags kulturtilbud rundt deg.

Siden sivilisasjonens vugge har mennesket hatt et grunnleggende behov for estetikk, fra hulemalerier til dagens uendelige mangfold, enten det er som utøver eller mottaker. Og dette grunnleggende behovet er altså så sterkt hos noen, at de bruker det meste av sin tid på sitt felt. De søker skoler med estetiske fag, går i lære, eksperimenterer og samarbeider for å lære mest mulig, perfeksjonere seg og finne sitt personlige uttrykk.

Det er egentlig utrolig flott å tenke på, nesten magisk! Mennesket er jammen en utrolig skapning! Og samtidig er det litt trist. For hva venter veldig mange av disse? Jo, ofte dårlig økonomi, usikker jobbsituasjon, frilansere mangler ofte sykelønn og andre offentlige ytelser, et «lappeteppe» av deltidsjobber osv. Men tenk- likevel klarer de altså ikke å la være! Og nå denne tida- koronaens tid!

Vi leser at kulturlivet ligger med brukket rygg på grunn av nødvendige og etter hvert unødvendige restriksjoner, vil mange mene. Mange yrkesgrupper og deler av samfunnet har lidd under de nødvendige tiltakene vi har hatt i snart to år. Nå begynner tida for å reparere.

Så kjære politikere – ikke bruk sparekniven på kulturen de neste åra. Ikke reduser tilskuddene til offentlige kulturinstitusjoner, ikke spar ved å legge ned musikk-, dans-, dramalinjer i videregående skoler, ikke kutt i kulturtilbud til barn og unge. Det er nå framover vi behøver kultur mer enn noen gang. Sats som aldri før på dette vårt grunnleggende behov, og la oss slippe å måtte forklare gang på gang at kunstuttrykk ikke er et overskuddsfenomen for ledige stunder. Det er blodig alvor og livsnødvendig- for oss alle. «Gnålet» er for oss alle!

