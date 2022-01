Kampen er for mindre forskjeller og lavere utslipp

- For en opptreden, for en utstråling

Saken oppdateres.

Tidligere nestleder og stortingsrepresentant for Arbeiderpartiet, Trond Giske prøver seg som politisk kommentator. Det går bare sånn passelig. Ifølge en reportasje i Adresseavisen fra årsmøtet til Byåsen arbeidelag uttalte Trond Giske at han tror SV valgte å ikke gå i regjering for å overleve i kampen mot Rødt. Jeg tror Giske burde lest Hurdalsplattformen grundigere.

For all del – det står mye bra der. Det er på høy tid det gjøres noe med kommuneøkonomi, velferdstjenester og rettigheter i arbeidslivet. Så skal det samtidig sies at det er mye som skal vurderes, utredes, utarbeides og legges fram, så hvordan dette blir til slutt, gjenstår å se. Vi trenger ikke gå lenger enn til regionreformen for å se hvor grunt forankret deler av politikken er. Giske nevner selv brillestøtte og feriepenger til arbeidsløse som regjeringa ikke greide å levere på.

Men det er også deler av plattformen som er svært problematisk. Regjeringen legger opp til å fortsatt lete etter olje og gass i en verden som har funnet mer enn nok fossil energi til å koke kloden. Det er komplett uforståelig. Det skal bli lettere å bygge ned strandsonen og vanskeligere å verne skog. Det rimer dårlig med presset på det biologiske mangfoldet.

Regjeringen vil også ‘benytte handlingsrommet i dagens lovverk til å henvise asylsøkere til trygge land utenfor Europa dersom de har kommet til Norge via dette landet’. Dette er en innstramming av asylretten fra praksis under regjeringa Solberg, der altså Frp var med å formulere asylpolitikken. Jeg skjønner faktisk ikke hvilke asylsøkere som skal kvalifisere med et slikt krav – det finnes ingen ruter fra «utrygge» land direkte til Norge. Personlig hadde jeg meldt meg ut av et parti som hadde signert på dette punktet – det er gjennomført usolidarisk, både ovenfor asylsøkerne og også de landene hvor de da strander.

En av utfordringene til Trond Giske er at han tilsynelatende ikke forstår hvordan folk på den reelle venstresiden ser på politiske parti. De er ikke et mål – de er virkemiddel. Virkemiddel for å gjennomføre politikk vi oppriktig tror vil gjøre livet til folk bedre. Politikk som kutter klimagassutslipp og utjevner forskjeller. Da kan vi faktisk ikke gå god for punktene over.

Vi er ikke i kamp med andre partier og grupperinger som også jobber for å få til overgangen til et nullutslippssamfunn og mindre forskjeller, som vi vet må komme. Til denne jobben holder det ikke med ei ny regjering, vi trenger også en ny politikk. Vår kamp er mot ulikhet, urettferdighet, tap av natur og klimagassutslipp og her er dessverre ikke Hurdalsplattformen svaret.

