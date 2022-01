To drap de siste åra viser at psykiatrien fungerer for dårlig

KORTINNLEGG: Takk for at du lærer femåringen min at det finnes idioter i trafikken

Kjære du som passerte fotgjengerovergangen ved Ladesletta helse- og velferdssenter i morgentimene torsdag. Takk for at du lærer femåringen min at det finnes idioter i trafikken. Han øver seg på å gå over veien alene, skjønner du. Og da han sto der godt synlig i pappas refleksvest og skulle over, passerte du i full hastighet så nærme at hadde han tatt et steg til, hadde du kjørt han ned.

Men du er ikke alene, dette skjer på daglig basis akkurat der, både med voksne og barn. Så takk til alle dere som kjører som idioter ved denne fotgjengerovergangen, takk for at dere lærer barna våre hvordan de absolutt ikke skal oppføre seg når de blir store.

Som takk vil jeg komme med et tips til alle dere som er så stresset om morgenen at dere ikke har tid til å stoppe ved et fotgjengerfelt en gang: Pust, ro ned, ikke stress. Ta deg tid til å få med deg hva som skjer bortenfor din egen nesetipp, slik at du slipper å ta livet av noen i trafikken. Ha en fin dag! Og kjør forsiktig!

