Meteren fjernes for studenter: - Veldig bra at vi endelig kan møtes

Saken oppdateres.

Jeg ser at Utdanningsdirektoratet har gitt anbefaling om at eksamen bør avlyses, noe jeg ser mørkt på. Dette som følge av at begrunnelsen som Utdanningsdirektoratet bruker, er for svak etter min mening til at den bør avlyses. Jeg går videregående 3 påbygg. Det er ikke er slik at jeg gleder meg til eksamen, men jeg ser på den som nødvendig på grunn av forberedelse til høyere utdanning, og fordi det er en viktig del for sluttvurderingen på videregående.

LES OGSÅ: For tidlig å avlyse eksamen

Samtlige studier på norske universiteter har gått opp omtrent en hel karakter på grunn av avlyst eksamen for forrige kull. Og om man skal avlyse eksamen for vårt kull og kanskje flere i år, vil det rekordhøye snittet for å komme inn på norske universiteter bli like høyt om ikke høyere ved flere av de kommende studieårene. Og hvordan skal det gå neste år om eksamen blir avlyst i år?

Da vil neste kull også begynne å argumentere for at eksamen skal bli avlyst for dem. Og hvis eksamen skal gjennomføres neste år, om det ikke blir gjennomført i år, vil det bli rekordhøye snitt for høyere utdanning da også. Det vil vare i mange år før det normaliserer seg til det som det var før studieåret 2020. Så jeg sier, ikke avlys eksamen i år!

Interessert i debatt? Les flere innlegg her !