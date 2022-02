Den billige genseren med alt for høy pris

Meglerne merker et enormt trykk. Det er rekkehuset i Trondheim et eksempel på

Lena satt i mørket og scrollet gjennom Zara. Hun sukket tungt. Klesstilen hennes måtte oppgraderes. Det var et faktum. Buksa hun bestilte forrige uke passet ikke helt som hun ville. Nå henger den i skapet, kommer til å henge der lenge. Lena legger til enda en genser i handlekurven. Den buksa der måtte da passe. En rabattkode hadde hun til og med, så dette ble jo ikke så dyrt. Hun hadde fortsatt råd til den nye hettegenseren i kolleksjonen som kommer ut i morgen. Lena legger fra seg mobilen på nattbordet. Den ga fra seg et høylytt pling idet bekreftelsese-posten på bestillingen ble sendt. Da var det bare å vente.

Aldri før har vi handlet så mye på nett. Med et tasteklikk en sen fredags kveld har vi plutselig mange nye klær å sitte og vente på i spenning. Kortvarig glede når vi åpner pakken. En genser som blir brukt noen ganger. Så er vi lei, gir bort eller kaster genseren etter noen gangers bruk. Kjøper en ny, kun et enkelt tasteklikk unna. Det var jo ikke så dyrt heller, kostet deg lite. En liten hundrelapp for deg. Blod, svette og tårer for en annen. Eksos som legger seg som en tåke over havet. Kjemikalier ved arbeidsplassen deres. Du puster lettet ut når buksa du bestilte passet, de får ikke puste.

Rettferdig er det ikke. Det kan vel strengt tatt ikke rettferdiggjøres heller. Vi lever i et bruk- og kastsamfunn. Forbruket vårt har eksplodert, og med netthandel har det aldri vært lettere å shoppe. Samtidig har media avdekket sannheter om tekstilproduksjonen som er hjerteskjærende å lese. Arbeidere som jobber i elendige forhold i over 12 timer, kun for å tjene skarve tre dollar. Ikke nok til et ordentlig måltid engang. Den kortvarige gleden vi får av å bestille nye klær, er et langvarig slit for dem. Det miljømessige aspektet burde også være nok til å dempe forbruksvanene våre litt. Det produseres så enormt mye, med en forurensing som stiger opp i skyene i takt med produkter vi klikker hjem. Du har kanskje råd til den buksa, men har planeten vår og menneskene som jobber skjorta av seg, råd til at du nok en gang impulsivt shopper noe du strengt tatt ikke trenger? Mulig jeg drar det litt langt her, men det må faktisk gjøres en endring.

Derfor varmer det hjertet mitt når jeg ser en bransje i endring. Flere og flere tar bevisste valg når det kommer til hva de kjøper. For det finnes flere bærekraftige merker med fokus på å ivareta sine arbeidere og planeten vår. Ved å se etter slike merker, er vi med å utgjøre en viktig forskjell. Ved å tenke gjennom en ekstra gang om du faktisk trenger den buksa er du med å skape positiv forandring. Ved å kjøpe nyttårskjolen brukt i stedet for på tilbud på NAKD går du et skritt i riktig retning. Endringen hver enkelt av oss må gjøre, trenger ikke være radikal. Jeg ber bare om at vi alle går en ekstra runde med oss selv før vi trykker bestill. Ja, genseren hadde kanskje en helt uslåelig pris, men prisen er alltid egentlig litt dyrere. For noen der ute kostet den blod, svette og tårer.

