Omsorg for Midtbyen

Saken oppdateres.

Tusen takk til Kari Hovde for en viktig og velskrevet påminnelse 1. februar. Det er mange gode ting som skjer i Midtbyen, og vi må ikke velge parkeringsplasser for å få en god utvikling. Takk også for påminnelsen om fordelene med at det investeres i Midtbyen.

Isolert sett er det fordeler med å tillate bygging i seks etasjer både ved Midtbykvartalet, ved Royal Garden, og sikkert også med nybygg tett ved eldreboliger ved den gamle politistasjonen. Men hva betyr summen av disse valgene for byen over tid?

Større og flere bygg omfordeler lys og utsikt ansporer videre økt byggehøyde for andre som også vil ha lys og utsikt. Risikerer vi ikke bare et kappløp for byggehøyde hvor alle på lang sikt blir tapere etter hvert som byen forringes bygg for bygg? Skal vi ikke våge å vise at slik bygging er like unødvendig som parkeringsplasser?

