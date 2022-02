Om endringer i friskoleloven   

Jeg er sjokkert over at timer tas fra andre barns enkeltvedtak

I Adresseavisen 31. januar 2022 skriver Kari Anita Furunes (Sp) og Ina Pedersen (Ap), henholdsvis leder og nestleder i hovedutvalg for utdanning i Trøndelag fylkeskommune, om fylkestingets støtte til regjeringens varslede endringer i lovverket for friskoler (= privatskoler med statsstøtte). De to politikerne understreker samtidig at det er viktig å anerkjenne og samarbeide aktiv med internasjonale skoler, skoler med alternativ pedagogikk eller alternativt livssyn. Alle disse er i dag ideelle friskoler med statsstøtte.

Bybroen vgs. er også en ideell friskole med statsstøtte. Skolen ble godkjent før kravet om alternativt livssyn eller alternativ pedagogikk ble tatt inn i friskoleloven. Skolen var handelsskole fra 1908, videregående fra 1986. Skolen er fra 1989 et aksjeselskap der bare skolens ansatte kan være aksjeeiere, og aksjene omsettes til pålydende verdi. Det gis ikke utbytte. Skolen er godkjent for 210 (heltids-) elever, som utgjør ca. 300 elevhoder på hel- og deltid. Statsstøtten gis etter revisorattestert elevtelling. Skolen samarbeider med fylkeskommunen og er med på det felles opptakssystemet Vigo. Vi håper at fylkestinget ønsker at samarbeidet skal fortsette, selv om Bybroen ikke har alternativt livssyn eller alternativ pedagogikk.

I tillegg til den uvanlige eierformen er elevene ved Bybroen ganske alternative: Skolen er i forskrift gitt egen kvote for voksne elever som har «brukt opp» retten sin til å gå i offentlig støttet videregående skole. Bybroen har lov til å ta opp 95 slike elever, og har den nest største kvoten i landet. I høringen som regjeringen sendte ut, varsles det at paragrafen i forskriften antakelig vil bli tatt bort, men at det skal gjennomføres en egen høring først. Begrunnelsen er reformen om fullføring; når flere får rett til å fullføre, trengs antakelig ikke slike kvoter lenger, mener regjeringen.

Men våre elever er ikke omtalt i varselet om denne høringen. Vi har en stor gruppe elever med kort botid i Norge. De trenger norsk og engelsk for å kunne fortsette i høyere utdanning, som de begynte på i hjemlandet. En annen gruppe mangler realfag. Dette er en motivert kompetansereserve vi må fortsette å ta vare på. Elevene vil inn i utdanning til yrker vi har bruk for. Samlet blir det mange delfagselever, som den offentlige skolen vanligvis ikke har mange av. Bybroen vgs. har også vanlige heltidselever. Bybroen vgs. har gjennom årene opparbeidet spesielt god kompetanse på undervisning av elevene med kort botid, og de som trenger realfag.

I barnehagesektoren snakkes det om kommunale, ideelle og kommersielle barnehager. En slik inndeling ville vært et intuitivt forståelig alternativ til den foreslåtte navneendringen: Offentlige, private med statsstøtte, og private skoler. Det viktigste er likevel at det nye lovverket fortsatt må gi rom for de elevene Bybroen tar vare på i dag.

Den varslede nye ordningen der «alle» får en fullføringsrett, betyr neppe at disse elevene umiddelbart vil bli tatt opp i den offentlige skolen. Det vil ta tid å innføre og vurdere effekten av en slik endring. Å fjerne retten Bybroen har i dag til å ta opp disse elevene, vil være som å kaste barnet ut med badevannet.

