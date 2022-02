Kjønnsdebatten har blitt en skyttergravskrig

Du har ansvar for at huset ditt er lovlig

Kjønnsdebatten har utviklet seg slik at enten så er man for at mennesker skal få være seg selv, eller så er du imot. Hvis vi som samfunn vil ha flere til å delta i samfunnsdebatten, blir vi nødt til å legge om hvordan vi debatterer og hvordan debatten utvikler seg. Vi er i ferd med å bli et samfunn der absolutt alle kan føle seg krenket av hva som helst, og dette er jeg redd kan bli en fare for ytringsfriheten.

På den «ene» siden har Senterpartiets Jenny Klinge lenge vært engasjert i kjønnsdebatten og argumenterer for at det bare finnes to kjønn. På den «andre» siden finner vi personer som mener at det finnes flere kjønn, og at det ble innføres et tredje juridisk kjønn. Går det da ikke an å befinne seg midt i debatten? Jo.

Fra naturen sin side finnes det kun to reproduktive kjønnsceller, og mennesker blir til ved at en sædcelle befrukter en eggcelle. Menn har sædceller, og kvinner har eggceller. Hvert barn som kommer til verden, blir født med et kjønnsorgan, og blir automatisk tildelt kjønnet mann eller kvinne. Etter hvert som barnet vokser opp, kan det føle seg annerledes. Det finne ut at det kanskje er noen annen enn det kjønnet det fikk ved fødselen. Det er viktig for meg å understreke at dette er helt greit, og alle skal få lov til å være seg selv. Vi lever Norge i 2022, og da skal alle få lov til å være seg selv og leve sine liv.

Kjønnsdebatten virker å dreie seg rundt hva som er selve definisjonen av kjønn. Er kjønn biologisk eller er det sosiokulturelt? Vi kommer ikke unna at det finnes to biologiske kjønn, så da har vi bekreftet at kjønn er biologisk. Sosiokulturelt sett vil ordet kjønn være byttet ut med ordet kjønnsidentitet. Så jeg kan være født mann, men føle meg som noe annet.

Jeg registrerer at det snakkes om mange forskjellige kjønn slik som ikke-binære, de som vil bli kalt «alle» og så videre. Dette kan jeg ingenting om, men synes det er helt greit at mennesker vil identifisere seg forskjellig. Problemet kommer til hvilken rolle staten skal ta, og i hvor stor grad skal staten blande seg inn i menneskers liv.

Å innføre et tredje juridisk kjønn, kan være et rett virkemiddel for personer som definerer seg som noe annet – de kan ha et tredje juridisk kjønn stående i passet sitt. Vi er nødt til å ta innover oss at det er kun biologiske kvinner som kan føde barn, og at det trengs en biologisk mann for at et barn skal bli til. At en biologisk kvinne vil kalle seg far, og at en ikke-binær partner vil kalle seg mor, er helt greit. Og dette er opp til hver enkelt familie hva den vil definere seg som.

Men vi kommer ikke unna de to biologiske kjønnene vi har, og dette kan det ikke være farlig å mene. Jeg er ikke imot noen som helst når jeg sier at det finnes to biologiske kjønn, og at det kun er disse som kan produsere barn. Vi må kunne snakke åpent og ærlig om vanskelige spørsmål, slik som verdidebatter, uten at man skal bli stemplet så raskt man åpner munn og ytrer sin mening. Det går an å respektere, tolerere og akseptere mennesker uten at man nødvendigvis er enig i verdispørsmålet eller om det spesifikke kjønnet.

Vi går for langt hvis staten skal innføre flere forskjellige kjønn som i realiteten er en kjønnsidentitet. At foreldre skal bestemme at deres nyfødte barn som enten har et kvinnelig eller mannlig kjønnsorgan, plutselig kan bli et helt annet kjønn fordi foreldrene kan velge mellom mange forskjellige kjønn? Nei, dette skal barnet finne ut selv senere i livet.

Jeg er helt for like rettigheter for alle, men vi kommer ikke unna de to biologiske kjønnene vi har. Om å innføre tredje juridisk kjønn og ordet «hen» i språket, kan være til hjelp for dem som definerer seg som noe annet, så er jeg helt for det. Vi er nødt til å skille mellom biologisk kjønn og kjønnsidentitet. Vi trenger mer edruelighet i verdidebatter og ha respekt for forskjellige meninger.

