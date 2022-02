Bitcoin er et historisk vendepunkt. Så hvorfor selge?

Et så viktig prosjekt for Midtbyen og Trondheim vil skape debatt

Saken oppdateres.

I helgen kom Jonas Skybakkmoen med en noenlunde hederlig synsing om Bitcoin som skrapte i overflaten av en rekke viktige erkjennelser. Tillat meg et ærlig forsøk på å få ham over målstreken.

Penger er halvparten av alle transaksjoner. Derfor har hva vi bruker som penger enormt mye å si for adferden vår som art, med alle de konsekvenser den adferden har. Penger som mister kjøpekraft gir økt forbruk og spekulering, og gjør det vanskelig å planlegge fremtiden. Slike penger har alltid vært foretrukket av sentrale styresmakter, fra Romeriket til i dag. Enten det er for å berike seg selv og sine venner eller for å holde arbeidsledigheten lav før neste valg, både diktatorer og demokrater digger det.

Dollaren, euroen og den norske krone er moderne eksempler. Penger hvor kjøpekraften intensjonelt vannes ut for å stjele fra befolkningen eller stimulere til vekst. Problemet er at folk flest vil ikke egentlig ha dem. Du gjør alt du kan for å kvitte deg med dem. Derfor kan de kun eksistere med streng kapital-kontroll og et veletablert voldsmonopol. Dermed tvinges du til å spare i bolig, aksjer og obligasjoner i stedet, som både skaper en illusjon av vekst og finansierer styresmaktene.

Dessverre for dem finnes det ikke ett eneste historisk eksempel på at slike penger har overlevd i mer enn et par generasjoner, tross endeløse forsøk. Ikke ett. Samtlige endte med å ha større samleverdi enn monetær verdi.

Og dagens globale pengesystem har nettopp fylt 50 (år siden gullstandarden ble helt forlatt), under en pandemi i kjølvannet av en finanskrise. Penger som stiger (eller i det minste beholder) i kjøpekraft gir derimot økt sparing og investering, og gjør det enkelt å planlegge fremtiden. De har alltid vært foretrukket av folk flest, så lenge penger har eksistert. Enten det er for å spare mot et langsiktig mål eller for å sikre deg selv og din familie, hvermannsen orienterer hele livet sitt for å skaffe seg dem.

Gull er et historisk eksempel, frem til myndighetene fysisk monopoliserte markedet. Bitcoin er den moderne versjonen, med mange forbedringer, og uten gulls mange begrensninger. Penger hvor kjøpekraften alltid øker så lenge menneskelig kreativitet og produktivitet øker.

Når det er enkelt å finne slike penger frigjøres folk til å drive med andre ting enn finansiell planlegging. Derfor er perioder hvor gull og lignende har dominert, vært blant de mest kreative og produktive i menneskehetens historie. Du slipper å bruke stadig mer tid på stadig mer absurde instrumenter for å beskytte tiden pengene dine allerede skal representere.

Heldigvis for deg har ingen vært i stand til å undertrykke slike penger i mer enn et par generasjoner, tross endeløse forsøk. Ingen. Finner du dukater fra 1500-tallet er de fremdeles verdifulle, fordi de er laget av gull. Og Bitcoin er den høyeste formen vi har oppdaget, som annonsert av at den nærmest absurde verdistigningen over 13 år ikke har noen ende i sikte.

Dette er essensielt for å forstå hvordan det kan ha seg at en ukjent oppfinner kunne lansere en helt ny form for penger, som helt uten et markedsføringsbudsjett, og tross endeløse korreksjoner og angrep fra hackere og institusjoner, har blitt verdens sterkeste nettverk på det som unektelig virker som en ustoppelig marsj mot total dominans.

Å avfeie dette som resultatet av spekulasjon, religion og vervepremier blir å ikke se skogen for bare trær. På tross av all støyen er signalet fra bitcoin krystallklart: et historisk skifte er underveis fordi folk gjør det folk alltid gjør når slike penger blir tilgjengelige.

At erkjennelsen av dette er gradvis og ulikt fordelt er grunnen til at alle kjøper bitcoin til den prisen de fortjener. Markedet er åpent over hele verden gjennom hele døgnet, så når du går inn er i stor grad en konsekvens av ditt perspektiv og dine fordommer.

Prisen du betaler kan derfor være en brutal tilbakemelding for egoet, men da er det tid for meditasjon og refleksjon, ikke forbud.