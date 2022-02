Toskete, slemme voksne

Mange i budrunde om oppussingsobjekt: - Her ble vi overrasket over prisnivået

Dersom du har en fin dag nå som koronatiltakene – i hvert fall for en stakket stund – er lettet på, og har lyst til å beholde godfølelsen litt utover dagen, så har jeg et godt råd til deg. Hvis du skulle lese en nettavis eller to, styr unna kommentarfeltene. Du kan lett miste troen på menneskeheten.



Mange voksne snakker om ungdommen, hvor mye mobbing og utestengelse det er. Men kanskje bør vi se splinten i vårt eget øye før vi ser bjelken i andres. Vi vet at det aldri blir fred på jord og alt det der, men likevel. Et minimum av anstendighet og dannelse er neppe for mye forlangt.



Noen få eksempler fra Adressas debattgruppe på Facebook vitner om mangel på folkeskikk. Trygve Lundemo ga i en kommentar uttrykk for at de uvaksinerte måtte tåle noen konsekvenser. Da fikk han en kommentar som sammenlignet koronapass med nazisme. Under en artikkel om at Rita Ottervik hadde hatt møte med departementet om mulige koronalettelser, kom en kommentar med sterke personkarakteristikker av både henne, kommunedirektøren og kommuneoverlegen. Begge disse kommentarene ble slettet. Terje Eidsvåg skrev om mobilbruk, og fikk denne: «Heldigvis har du lagt den overfladiske dritten din bak betalingsmur.»

Nå er jeg sikker på at både Lundemo og Eidsvåg lever godt med slike kommentarer, men man bør løfte blikket. De er en tendens. Og det starter med ordene. Hat og vold oppstår ikke i et vakuum, det skjer ikke av seg selv. Historien burde ha lært oss at bak dette ligger ord som har spredd seg som gift.

Publiseres det innlegg om vindmøller, hijab eller koronavaksinering, så kan man være ganske sikker på at man har det gående. Konspirasjonsteoretikere kryper ut fra hulene sine og legger alle hemninger bak seg i et forsøk på, ja hva da, egentlig? Å overbevise andre om at de har rett? Dyrke sitt eget ego? Få ut oppdemmet aggresjon? Kanskje det.

Men uansett – dette er hva ungdommen leser hvis de skulle følge en avis på Facebook. Slik formuler presumptivt voksne mennesker seg. Og så skal vi lære dem god takt og tone, snakke pent til andre og alt det der? Jo, takk som byr. Vi bør kanskje heller starte med oss selv.

