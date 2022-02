Regjeringens kutt vil hindre Nav fra å lykkes

Saken oppdateres.

Arbeiderpartiet, med Jonas Gahr Støre i spissen, brukte «nå er det vanlige folks tur» som et viktig slagord i valgkampen. Men det jeg synes er paradoksalt med Støre og hans regjering, er at de i praksis gjør livet vanskeligere for vanlige folket. Blant dem arbeidsledige. Regjeringen til Støre har redusert tiltakspenger, penger som arbeidsledige får ved å utføre arbeidstrening på en arbeidsplass, fra 411 kroner til 255 kroner per dag.

Arbeidstrening er et av de viktigste, ja etter mitt syn det aller viktigste, tiltaket i Nav som brukes for å kvalifisere arbeidsledige til ulike yrker. Tiltaket er svært viktig for alle arbeidsledige, men spesielt for folk med minoritetsbakgrunn. Grunnen til det er at mange av dem ikke har gode nok norskferdigheter og mangler relevant arbeidserfaring, norsk nettverk, kjennskap til norsk arbeidsliv og arbeidskultur med mer.

Jeg som veileder har erfart at mange av våre nye landsmenn tilegner seg dette som de mangler ved å være i arbeidstrening på en norsk arbeidsplass. Majoriteten av arbeidsledige med en annen kultur og morsmål enn norsk har vanskeligheter med å selge seg i ordinære jobbsøkerprosesser fordi de har begrensede norskkunnskaper og sliter med å forstå systemet i Norge.

Arbeidstreningen er derfor en kjempemulighet for dem til å vise norske arbeidsgivere hva de kan, og ikke minst at de er gode menneskelige ressurser. Til tross for at jeg fokuserer litt ekstra på arbeidsledige med et annen morsmål og kulturbakgrunn, så er tiltaket etter min mening, nesten like viktig for arbeidsledige som er etnisk norske.

Tiltaket er for eksempel viktig for ungdommer som har sluttet på skolen og trenger en jobb, men mangler arbeidserfaring og trenger en døråpner. Det er også viktig for de som har fått redusert arbeidsevnen sin og trenger omskolering. For mange har arbeidstrening vært det som fikk dem ut i jobb, noe som er kjempeviktig for den enkeltes livskvalitet og samfunnet som helhet.

Før kunne veiledere i Nav lett selge arbeidstrening som arbeidsmarkedstiltak til arbeidsledige i Nav. I tillegg til mange positive sider ved å være i arbeidstrening, kom også de aller fleste bedre ut økonomisk enn med andre tiltak. Tiltakspenger var for mange en viktig motivasjonsfaktor for å takk ja til arbeidstrening. Før reduksjonen utgjorde tiltakspenger mer enn økonomisk sosialhjelp.

I motsetning til økonomisk sosialhjelp var stønaden fleksibel, sånn at man kunne motta den uavhengig av ektefellens inntekter. Man kan dessuten kombinere tiltakspenger med en deltidsjobb, men dette vil ikke være mulig med økonomisk sosialhjelp uten at det fører til reduksjon i støtten. Tiltakspenger mens man er i arbeidstrening, er heller ikke stigmatiserende på samme måte som økonomisk sosialhjelp kan være.

Man kunne gå med hevet hode og si at jeg mottar disse pengene, tiltakspenger fra Nav fordi jeg utfører arbeidstrening med sikte på få meg en fast jobb som vil gjøre meg økonomisk uavhengig. Nå er stønaden nesten halvert, og folk vil få mer penger ved å ha økonomisk sosialhjelp enn å være i arbeidstrening. Noe som vil uten tvil gjøre det mye vanskeligere for meg og mine kollegaer i Nav å motivere arbeidsledige til å gå med på å være i arbeidstrening.

Dermed kan det også hindre Nav fra å oppnå et av sine viktigste mål: Å få arbeidsledige i inntektsgivende jobber som gjør dem økonomisk selvhjelpende. Jeg oppfordrer Jonas Gahr Støre og hans regjering sterkt å revurdere kuttet i tiltakspenger. For det «vanlige folks tur», Støre!

