Spesialpedagogisk hjelp og tilrettelegging for barn

Saken oppdateres.

Barn i barnehagene i Trondheim har siden august fått to nedskjæringer i budsjettet som skal dekke opp spesialpedagogisk hjelp og tilrettelegging. Språkmidler for å styrke flerspråklige barns norsk, er tatt bort fra barnehagenes budsjett. Enhetsledere har ansvar for å oppfylle spesialpedagogiske enkeltvedtak etter barnehagelovens paragraf 31.

Det er et paradoks at vi skal oppfylle enkeltvedtaket, med enda mindre ressurser enn i 2021.

Skal vi velge å oppfylle enkeltvedtaket som er lovpålagt, med mulig utfall merforbruk?

Skal vi tilpasse tilbudet til barnet ut fra budsjett, med den konsekvens at enkeltvedtaket ikke oppfylles?

Hvem har det juridiske ansvaret om enkeltvedtaket ikke oppfylles?

1. januar 2021 fikk barnehagen et nytt regelverk for barnehagemiljøet. Den nye loven skal sørge for at alle barn får en trygg og god barnehagehverdag. Vi har gjentatte ganger, før og under pandemien, uttrykt bekymring for at barnehagene er i en krevende situasjon med høyt sykefravær og minimal tilgang til vikarer. Smittevernrutiner skal ivaretas og vi skal drifte normalt i vedvarende pandemi.

Økt pedagog- og bemanningsnorm har tidligere vært brukt som begrunnelse for nedskjæring av vikarbudsjett og generelle rammekutt. Hvor mange ganger skal vi ta av grunnbemanningen for å dekke opp nedskjæringer? Barnehagene må få budsjett for å kunne oppfylle enkeltvedtakene og grunnbemanningen må økes!

Enhetsledere i Trondheim kommune:

Britt Holm, Vestkanten barnehager, Monica Torsetnes, Ilabekken barnehager, Rita Tøndel Krog, Gjørtlervegen barnehage, Thorstein Jenssen Venæs, Sverresborg barnehage, Øyvind K. Svendsen, Nyborg og Valset barnehager, Kirsti Iversen, Byåsen barnehager, Liv Randi Nervik, Elgeseter og Lerkendal barnehager, Ingvild Solhjem, Ugla barnehager, Eva Grande Rø, Hallset barnehager og Marianne Kvarstad, Haukvatnet friluftsbarnehager

