Tennene er en del av kroppen!

Arbeiderbevegelsen har – og har alltid hatt – som mål å sikre alle, uavhengig av størrelsen på lommeboka. Og nå som vi har fått et nytt flertall, er det igjen på tide å sette i gang å forme det samfunnet vi vil ha; et samfunn der alle har like muligheter, og der vi alle sammen lever gode og frie liv.

For faktum er at ikke alle lever i frihet i dag; en av fem har i dag ikke friheten til å gå til tannlegen, rett og slett fordi de ikke har råd til det. Om du trenger helsehjelp i Norge i dag, får du det nærmest gratis. Men dersom dette gjelder tennene, må du altså betale tusenvis, om ikke titusenvis av kroner. Og dette har konsekvenser for enkeltpersoner. For det er jo ikke tall vi snakker om her, det er livene til helt vanlige folk. Utrolig mange menneskers faktiske skjebner, utrolig mange mennesker som har vondt i tennene, men som rett og slett ikke har mulighet til å gjøre noe med det.

På dette området er regjeringa altfor lite ambisiøs, og vi mener vi nå må bruke det nye flertallet til å gjøre endringer som merkes. Med stadig økende ulikheter i det norske samfunnet, der arbeiderklassen sakker akterut og de med mest stikker ifra. Nå må vi gjøre noe med ulikhetene der vi merker dem, og der arbeiderklassen rammes. En tannhelsereform som sidestiller tannhelsetjenester med andre helsetjenester, er et eksempel på nettopp det.

En tannhelsereform har dessuten bred folkelig støtte. Undersøkelser viser nemlig at 9 av 10 støtter en slik reform. Dette vil være populær politikk, og noe som helt konkret kan gjøre en forskjell i hverdagen vår. Og sist, men ikke minst, så vil det gjennom at vi samtidig øker skattene for dem som har mest, bidra til å redusere de økonomiske ulikhetene som har økt i mange tiår, og som den borgerlige regjeringa ikke gjorde stort for å redusere. Dette i tillegg til helt konkret en tannhelsereform, var noe dagens regjeringspartier gikk til valg på. Nå er det på tide å gjøre handling av ordene fra valgkampen.

Vår bevegelse, arbeiderbevegelsen, kan ikke godta at mennesker ikke har råd til helt nødvendige helsetjenester, som tannhelsetjenester faktisk også er. Alle skal ha mulighet til å gå til tannlegen uavhengig av størrelse på lommeboka. Tennene er tross alt en del av kroppen, og nå er det på tide at regjeringa sørger for at også velferdsstaten vår innser dette ganske enkle faktumet!

