Innleie fortrenger ikke fast ansettelse

En sak har ofte flere sider, og mange spørsmål har flere mulige svar. Innleie er et slikt spørsmål. Vår bedrift har tatt godt vare på ansatte i snart 150 år. Vi har hatt lærlinger i minst 120 av dem, trolig bortimot alle 150. Vi tror vi sitter på landets eldste skriftlige lærlingkontrakt, datert 1909, så vi er vant til å være ryddig. Bedriften etablerte en intern sykekasse allerede i 1939, nesten 30 år før folketrygdloven kom. Alle er fast ansatt, og bortimot alle er organisert. Partssamarbeidet i bedriften er ryddig, konstruktivt, og bygget på gjensidig anerkjennelse av at virksomheten må være attraktiv for ansatte, kunder, leverandører, eiere og kemneren. Et ryddig og godt arbeidsliv for alle er derfor essensielt i all vår tenking, og vi kommer til å fortsette å jobbe for dette. Det ryddige er oftest forutsigbart, men det betyr ikke at uforutsigbart er lik uryddig.

Vårt ønske om ryddighet endrer nemlig ikke på det faktum at prosjektaktivitet i byggebransjen er veldig uforutsigbart. Svært mye forskjellig kan skje som påvirker aktivitetsnivået vårt. Det vil derfor være umulig å ansette for maksimalbehovet.

Et eksempel: For et par år siden ble et stort prosjekt endret til en mer energiøkonomisk gunstig løsning underveis, som innebar at vi måtte utføre blant annet 4 000 timer ekstra arbeid uten å endre ferdigdato. Så mange timer er drøyt to årsverk, men det skulle utføres på «noen uker».

Et annet eksempel: I tilknytning til et byggeprosjekt vi nylig har vært med på i Trondheim sentrum, fant man praktisk talt en hel kirkegård fra middelalderen da man begynte å grave ut tomten. Gjett om prosjektets fremdrift ble påvirket!

Dessuten: boligprosjekter kontraheres «alltid» med forbehold om en visst salg før igangsetting, og kontorbygg ofte med liknende forbehold om tilstrekkelig utleie, men hvem vet om/når salget når et slikt nivå? Oppå alt dette er det vanligvis usikkert når oppdragsgiveren konkluderer med hvilken aktør man velger, og tilslagsprosenten på våre tilbud kan svinge betydelig. Man kan altså tape alle konkurranser i lang tid, men så plutselig få mange tilslag i en annen periode. Det er vanskelig å sette en fast bemanning som tar høyde for alt slikt.

En modell med fast bemanning for maksimalbehovet ville også gitt utstrakt bruk av permittering når aktiviteten er lavere enn maksimalpådraget, og det ville ikke vært gunstig for de ansatte. Hvem ønsker å være ansatt et sted hvor permitteringer skjer hyppig?

Det ville heller ikke vært samfunnsmessig ressurseffektivt om alle skulle ha en slik overbemanning.

Vi skulle gjerne ansatt flere, men det finnes bortimot ingen arbeidsledige rørleggere. De er i fast og god jobb hos en av våre flinke konkurrenter. Vi tar stadig inn flere lærlinger, men det er ikke nok av dem heller, selv om vi heldigvis får stadig flere ungdommer til å velge yrkesfag. Innleie fortrenger derfor på ingen måte faste ansettelser i vår bedrift.

Velfundert bruk av innleie gir god fleksibilitet og høy produksjon, god effektivitet, og stabile forhold for våre fagarbeidere. Vår erfaring er for øvrig at de anerkjente bemanningsforetakene deler vårt ønske om et godt arbeidsliv for alle, og også legger godt til rette for dette.

For en rørleggerbedrift er det nærliggende å trekke frem et kjent ordtak: ikke tøm ungen ut med badevannet.

