OL i utilstrekkelighet - barnehagen er på pallen - igjen

I dag var det OL i barnehagen. Utelekeplassen var organisert med skiskyting, bobbane med flasker, aking, OL-bålet var også tent. 44 små kropper mellom tre og seks år var i sving. Alt tilrettelagt for en fantastisk dag, det var nærmest så jeg hørte stemmen til Sissel Kyrkjebø synge: «Se ilden lyse over jord».

På min vei fra kontoret for å gi en beskjed til en ansatt, skjedde følgende: På trappa sto ei jente som lurte på om jeg kunne hjelpe henne å ta på vottene, de var nyvasket og foret inni, altså til tommelen hadde hengt seg opp, hvilket tok tid å lirke frem (godt ikke alle førtifire vottene var slik i dag) og så skulle tommelen i «huset».

Deretter var det to jenter som var uenige og trenge hjelp til å finne løsning. Og tro meg, «kriser» tar tid. Jeg kjente vibreringa fra mobilen i lomma og rapporteringen på pc-en visste jeg venta, men jeg slo meg til ro med at det kan gjøres hjemme i kveld eller i helga. Så stakk det et hode opp fra ei vogn, med en nyvåken venn som ville ha et fang og hjelp til stell og påkledning, og hun skulle stå på ski for nesten aller første gang.

Da dette var tatt hånd om, hadde jeg helt glemt den beskjeden jeg skulle gi og var i ferd med å returnere til kontoret. Det kom en gutt mot meg som sa stopp, ikke gå på kontoret, vi trenger at det står en voksen ved skiskytinga. Du skjønner han som sto der måtte fikse bindingene på skia til Kaminda. Han som sto der, vikaren, som ingen av oss hadde lært navnet på fordi han var en av mange i rekken denne uka. Og hvorfor skal vi gjøre oss kjent med en som vi kanskje aldri ser igjen? Det er tilknytninga si det, den trygge havn og trygghetssirkelen i praksis.

Jeg kikka utover uteområdet og så at personalet var godt fordelt utover området, hver sin OL-gren hadde de ansvar for. En hadde til og med ansvar for OL-toalettet i gangen slik at barna bare kunne gå på do å få hjelp der. Jeg kjente på stoltheten, de fine, kompetente, folka mine i verdens beste barnehage. Hva var det da det skorta på, organiseringa var jo på stell? Og planene var iverksatt?

Å hadde vi bare kunnet klonet oss. Politikerne har bestemt at vi skal være så få på jobb i barnehagen, samtidig som de lurer så fryktelig på hvorfor sykefraværet i barnehagene er så høyt. De har bemannet barnehagene for dårlig, slik at vi strekker ikke til. Derfor gjør vi som vi pleier så godt vi kan, springer «livskiten» av oss alle sammen.

For snart er det et nytt måltid som skal stelles i stand, allergier som skal holdes rede på, kremer som skal smøres og lister som skal krysses, dorunde, stell, avkledning, opprydding, trøst. Så må vi ikke glemme at vi skal ha språkstimulering, se, bekrefte, anerkjenne og sist, men ikke minst, OL-dagen skal dokumenteres. For det som ikke er dokumentert, har ikke skjedd. Å vet du, det er visst også bemanningskrise i barnehagen nå på grunn av korona. Ja, bemanningskrise grunnet korona, sant, det var det noen som sa selv om det ikke er 1. april ennå.

