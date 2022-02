Ocean Space Centre følger plan- og bygningsloven

Live: To trøndere går for gull

12. februar har Tyholt Ve og Vel (TVV)en bekymringsmelding til kommunen i Midtnorsk debatt. De er bekymret for hvordan byggeprosjektet Ocean Space Centre ivaretar nærmiljøet. Vi forstår at naboene er bekymret. Alle som bor, bruker eller jobber i nærheten av store byggeprosjekt blir berørt. De vil oppleve anleggstrafikk, støy, og støv. I perioder blir også noen av utearealene i nærområdet utilgjengelig. Det er dessverre en av konsekvensene når vi skal bygge verdens mest avanserte havforskningssenter.

Statsbygg vil i samarbeid med NTNU og Sintef gjennomføre byggingen så skånsomt som mulig. Vi vil sette opp støyskjermer, bruke støysvake metoder, ha tette anleggsgjerder (med vinduer for dem som vil se inn), vaske biler og veier. Vi vil også gjennomføre kontinuerlige målinger og følge opp med ytterligere nødvendige tiltak ved behov.

Påstandene fra TVV om at byggeprosjektet bryter med reguleringsplanen på flere områder, er ikke riktig. Det ene handler om riggplass og plassering av brakkeriggene i reguleringsplanen. Etter plan- og bygningsloven skal ikke plasseringen av brakkeriggene være en del av verken reguleringsplan eller rammesøknad. Den skal behandles i igangsettingstillatelsen. Når vi likevel brakte riggplassering inn i reguleringsplanen i første omgang var det begrunnet i at det på et tidspunkt var et forslag å plassere riggen i offentlig grøntområde. Dette forslaget er som kjent forlatt.

Derfor er Ocean Space Centre viktig og nødvendig

Siste akevinter før bakken blir anleggsplass i mange år

En brakkerigg fungerer som kontorer, garderober og spiseplass for de som jobber på anlegget. En av riggene vil plasseres vest på tomta mot NRK og en nord på tomta der Tyholttunet barnehage ligger i dag. Uteområdene til Tårnet barnehage vil være tilgjengelig for lek utenom arbeidstid på anlegget.

Et annet forhold er skoleveien i Prof. JHL Vogts vei. Trafikkavviklingen i anleggsperioden er beskrevet i reguleringsplanen, men skal detaljeres ytterligere i samarbeid med entreprenør. Denne prosessen er regulert i planbestemmelsene. Arbeidet med trafikkregulering er med andre ord ikke ferdig konkludert. Her jobber vi med innspill fra skolene, barnehagene og FAU, slik at de kan bidra til at vi finner en best mulig løsning. Fra tidligere byggeprosjekt vet vi at det er viktig at entreprenør også er med på dette arbeidet. Det er de som skal utføre det i praksis.

Statsbygg har hele tiden vært tydelig på at Spruten kommer til å bli berørt i anleggsperioden, men at området skal tilbakeføres når byggeprosjektet er ferdig. Her har vi invitert nærmiljøet til å bidra i til utforming av den nye Spruten. Reguleringsplanen sier at anleggsgjerdet mot akebakken til enhver tid skal ta så lite areal av akebakken som mulig. Det kan vi love at den vil. Når entreprenør er valgt, vil vi også se på hva vi kan gjøre for å ivareta akebakken i anleggsperioden.

For utenforstående kan saksgangen, rekkefølgen og rollene i komplekse byggeprosjekt være forvirrende. Det er mange søknader og tillatelser som skal på plass. Det er også mange instanser. Statsbygg vil følge alle føringene prosjektet får. Både fra Nærings- og fiskeridepartementet som er oppdragsgiver, og fra kommunen som er reguleringsmyndighet.

I desember besluttet Stortinget oppstart av prosjektet. I løpet av mars sender vi rammesøknaden til Trondheim kommune. Rammesøknaden skal ut på offentlig tilsyn og i denne prosessen har alle anledning til å sende inn merknader. Etter behandling av rammesøknaden gir kommunen en rammetillatelse som setter de endelige rammene for utbyggingen.

