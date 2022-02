Trondheim SV: Departementet må sørge for at det blir arkitektkonkurranse

All grunn til å være skuffet over håndteringen av tapt skole

Trondheim SV: Departementet må sørge for at det blir arkitektkonkurranse

Saken oppdateres.

Vinteren 2021/22 har så vidt kommet skikkelig i gang i Trondheim. Det har hittil i vinter ikke vært det store behovet for brøyting og strøing av veiene i Trondheim, noe som trolig gjør at budsjettet ikke er tømt etter to brøyterunder som normalt. Likevel er det brøytet, saltet og kostet i timevis, uten at det i realiteten har vært snø. Dette har ført til at vi i Trondheim på forvinteren har opplevd å kjøre rundt på et pulver av snø, liggende over et islag under som totalt sett er glattere enn isbanen på Leangen.

LES OGSÅ: Skummel brøytekant ved busskur

Det har i den siste tiden kommet en del snø, og det virker som det er full panikk i kommunen for å få brøytet vekk denne snøen. «Vi må ta busstrasé, fortau og sykkelstier først», er omkvedet. Hvorfor det? Det er vinter! Det som stort sett skjer, er at det prioriteres gang og sykkelstier for de 20–30 som er gale nok til å sykle ute på et føre man knapt tør rusle seg en tur på. Så kommer de og brøyter veiene, og hva skjer da? Jo da, da måker de all snøen tilbake igjen opp på fortau og sykkelveier. Genialt!

Nå har det igjen kommet litt snø, og jeg føler jeg har kommet til Oslo hvor det er fullstendig kaos med et par cm snø. Hvorfor har det blitt sånn her i Trondheim også? Jo, av de grunner jeg har nevnt tidligere, salting i stedet for brøyting. Flere ganger nå har veien min blitt blokkert av snø, som er brøytet inn fra «hovedveien» utenfor.

Nå er jeg blitt såpass gammel at jeg husker tilbake da det virkelig var snø i byen flere enn én dag i strekk (for det er lenge siden nå). Da ble det brøytet veier det gikk å kjøre på, og man saltet ikke i stedet for å brøyte. Hva er det for noe tull man har begynt med? Salte og ikke brøyte. Man salter løypene i skibakkene for at det skal bli glatt, blir det et annet resultat på veiene eller?

Nå kjører de aller fleste med piggfritt, noe som gjør at det overhodet ikke blir rufset opp noe som helst, men det blir blankpolert i stedet. Vi har sett effekten av akkurat dette de siste dagene med kollisjoner, utkjøringer, busser som står fast og trailere som sakser. Trondheim kommune ved Trondheim bydrift får de som brøyter noen som helst innføring eller opplæring i hvordan de skal brøyte? Bør man se litt nærmere på prioriteringene av brøytingen? Det er lov å bruke huet!

Interessert i debatt? Les flere innlegg her !