Hvorfor er det så vanskelig å bygge i tradisjonell stil?

Trondheim skal få et nytt museum. Det skal investeres millioner av kroner i et nytt bygg som skal romme kunst og design. Dessverre skal også denne muligheten til å bygge et arkitektonisk praktbygg i nyere tid i Trondheim gå til spille.

Når jeg ser de foreløpige forslagene til hvordan det nye museet skal se ut, blir jeg nok en gang paff. Igjen skal arkitektene, med politikernes velsignelse, få utfolde seg med sin intetsigende, grå, firkantede og rett og slett stygge arkitektur. Det skal igjen brukes store glassflater mellom tung og fargeløs betong, som på ingen måte finner noen som helst forankring i norsk tradisjonell byggeskikk.

Trondheim har fått nok nitrist, intetsigende og historieløs arkitektur reist de siste årene. Jeg skulle derfor så inderlig ønske at denne unike muligheten ble brukt til å bygge et pent, tradisjonelt og herskapelig museumsbygg. Noe som vil stå i stil til sine vakre arkitektoniske omgivelser ved Kalvskinnet eller Bispegata, dersom Leütenhaven eller Rådhusparken blir valgt som lokasjon for det nye museet.

Klassisk arkitektur står seg. Derfor er det også et miljøargument å tale for byggingen av et klassisk og solid bygg, som om noen tiår verken kommer til å bli omstridt for sin tilstand, ei heller for sitt utseende. Folk blir glad i den klassiske og tradisjonelle arkitekturen, ikke bare på grunn av det historiske perspektivet, men fordi den utstråler en trygghet og solidhet som er vanskelig å finne i en gjennomsiktig glass- og betongkloss.

Men kanskje aller viktigst er det at den klassiske arkitekturen bistår oss med estetisk vakre omgivelser, som forskningen uten tvil konkluderer med at vi mennesker gjerne oppsøker oftere enn grå og modernistisk arkitektur. Når så du sist noen i Trondheim ta bilde foran Brattørkaia, eller av den mildt sagt frastøtende Lykkegården i Munkegata?

La oss i Trondheim ta lærdom av tragediene som utspiller seg i Oslo, hvor landets nye nasjonalmuseum og nasjonalskattene til vår aller største kunstner Edvard Munch befinner seg i landets mest utskjelte bygninger. La oss i Trondheim gripe muligheten til å bruke fellesskapets midler til å bygge et klassisk, tidløst og estetisk bygg som vi kan være stolte av. Og som sammen med Nidarosdomen, Stiftsgården og Bakklandet pryder kamerarullene til byens borgere og besøkende.

