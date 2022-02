All grunn til å være skuffet over håndteringen av tapt skole

Rødt har for tiden en vind i seilene ikke ulik den «Franklin» hadde med «Bombadilla Life» i 1989. Men som vi husker – det ble med den ene hiten. Heldigvis, vil noen si. Hvorfor Rødt har medvind, er det flere grunner til. Siv Sandvik hadde en kommentar tirsdag 15 februar, der hun blant annet pekte på folks misnøye med høye strømpriser og at partiet har ristet av seg det gamle kommuniststempelet. Men dette er bare en flik av sannheten.

En av hovedårsakene er at Rødt venstresidas svar på Frp. Rødt er rå populisme, og de dyrker motsetninger for det det er verdt. Det er oss mot dem. Den rene, ubesudlede arbeiderklassen mot de kyniske, skruppelløse rikingene. Frp skaper forakt mot innvandrere. Rødt skaper forakt mot folk med mye penger. Det er to sider av samme sak. Og ingen av gruppene har fortjent det.



Et ord som velferdsprofitører er søt musikk i Rødts ører, og det brukes hyppig om de som eksempelvis driver private barnehager fordi det offentlige ikke klarer å tilby nok plasser. Det er ikke bare feil. Det er direkte stygt. Profitører er et ord som har en uhyggelig klangbunn fra andre verdenskrig, da dette ble brukt om mennesker som samarbeidet med tyskerne. Dette ordet bruker Rødt uten blygsel om mennesker som arbeider hardt, tar risiko og slett ikke alle blir rike. Og de har barn som går på skolen. Barn av velferdsprofitører. Jeg lurer på hvor moro det er. Men det bryr ikke Rødt seg om. Det er jo bare rikmannsbarn.

Hva har Rødt å vise til? Ingen verdens ting. Andre partier har vært opptatt av å bygge landet og etablere ordninger som Statens lånekasse for utdanning og Husbanken – noe som har gitt folk flest muligheten til å ta høyere utdanning og bygge bolig. Rødts forgjengere var mer opptatt av å besøke kommunistparadiser som Albania, Kina og Sovjetunionen.



Rødt er en ulv i fåreklær. Bak en åleglatt retorikk skjuler det seg en ideologi som har ødelagt livene til millioner av mennesker. Hvilke land som har hatt planøkonomi og kommunisme, og hvor staten har hatt all makt, har skapt et samfunn som er til det beste for innbyggerne? Akkurat. Det har kun ført til elendighet; økonomisk kollaps, diktatur, ingen ytringsfrihet og en korrupt maktelite.

litt om økonomi. Rødt fører en historieløs politikk. De tror velferdsstaten går av seg selv, og at vi kan trykke penger etter eget forgodtbefinnende. I Norge får vi gratis sykehusbehandling. Videregående skole er gratis. Bøkene også. Vil du studere på universitetet betaler du en symbolsk semesteravgift. Er det noen som betaler for dette, mon tro? Hvor kommer disse pengene fra? Blant annet fra norsk sokkel. Blant annet fra skatter og avgifter som er betalt av selskaper, og privatpersoner.

Privatpersoner som er ansatt i bedrifter hvor eieren kanskje er rikere enn de fleste, men ikke Witzøe-rik (de færreste er det). Og hvor eierne har skapt flerfoldige arbeidsplasser, som gir mennesker muligheten til å gå på jobb, forsørge familie og betale skatt til fellesskapet. Planøkonomien har – til forskjell fra markeds- og blandingsøkonomi – aldri ført noen mennesker ut av fattigdom.

Det perfekte samfunn finnes ikke. Det er som vi alle vet en utopi. Det vil alltid være noen som faller utenfor. Godene vil aldri bli helt likt fordelt. Men i Norge er vi kanskje så nære vi kan komme. Og det har ikke Rødt – som raskt kan bli partienes svar på «Franklin,» en one-hit wonder – noen som helst ære for.

