Bekymringsmeldingen var ikke til deg, Simen Bakken

Saken oppdateres.

TVV har blitt godt kjent med Statsbygg, og nabolaget på Tyholt er dessverre introdusert til en ny verden der svadaprat, skjønnmaling av fakta og dreiing av sannheter har blitt den nye normalen. Derfor ingen store overraskelser i Simen Bakkens motsvar på TVV (velforeningen på Tyholt) sin bekymringsmelding. Det er bare et lite problem – det var ikke til Statsbygg bekymringsmeldingen ble sendt. Nabolaget har for lengst gitt opp å få noe gehør fra den kanten. Men når Bakken nå har gitt et svar, så kan vi like så godt legge inn en ørliten justering av hvilken vei kappen til Statsbygg svinger.

At en riggplass vanligvis ikke nevnes i reguleringsplanen, er greit nok. Det Bakken glemmer å si, er at når en faktor likevel konkretiseres i reguleringsplanen, så er det en grunn til det. I dette tilfelle var riggplanen opprinnelig planlagt som en del av raseringen av friområdet Spruten. Her kom politikerne heldigvis inn på banen med gult kort, og de planene ble skrinlagt.

Deretter fikk nabolaget presentert fem mulige riggplasser, hvorav den ene ble valgt og satt inn i reguleringsplanen. Flott, da var vel det sikret? Nei da, plutselig dukker det opp en riggplass til! Hvor stor frihetsgrad utbygger har fra reguleringsplanen, er selvsagt en juridisk nøtt. Men normalt tas det kun inn slike forhold i reguleringsplanen når det er viktig for helheten at det blir adressert. Og riggplassens beliggenhet var såpass viktig for helheten at Trondheims politikere hadde riggplass som tema, da de behandlet reguleringsplanen 2. september i fjor. Er det da fritt fram å endre på riggplassbeslutningen etterpå?

Videre skriver Bakken at lekeområdet til Tårnet barnehage vil være tilgjengelig utenfor arbeidstid. Her har vi et godt eksempel på hvordan Statsbygg avvæpner naboenes bekymring med ugyldige argument. Arbeidstiden på utbyggingen av OSC er definert i reguleringsplanen til å være mellom klokken 07–19. De aller fleste små barn som er brukere at lekeområdet ved Tårnet barnehage, er allerede godt i seng når anleggsmaskinene og byggeaktiviteten avslutter arbeidsdagen.

Vær så snill, ikke kom her å si at lekeområdet vil være tilgjengelig for brukerne! Og ikke bruk det som et argument for at det da er greit å klistre en riggplass rett utenfor lekeområdet. Tårnet barnehage er det eneste åpne lekeområdet for små barn på hele Tyholt.

Det mest påfallende er derimot Bakkens forsøk på å umyndiggjøre og nedskalere naboenes kompetanse. Med setninger som «for utenforstående kan saksgangen, rekkefølgen og rollene i komplekse byggeprosjekt være forvirrende…», kan det for de fleste, lett forstås at TVV sin bekymringsmelding har utspring i at vi ikke skjønner eller vet bedre.

Dette står så godt i stil til dagens lederartikkel i Adressa, at det fremstår som en parodi. Arroganse er fellesnevner! Jeg tør påstå at det er få mennesker som har bedre oversikt over saksgangen, underlagene og prosjektet OSC, enn det naboene på Tyholt har. Og Bakken har jo selv rådført seg med enkeltpersoner i nabolagsgruppa fordi han selv vet for lite om området. I dialogmøtene med Statsbygg er det dessuten ikke sjeldent at naboene kommer med opplysninger som Statsbygg ikke husker eller vet om. Avsluttet med det mest velkjente Statsbygg-sitatet: «Det må vi komme tilbake til».

Vel, vi skal nok komme tilbake til en hel del, Simen Bakken. Men først venter vi på svar fra Trondheims politikere, som er de som faktisk har fått bekymringsmeldingen.

