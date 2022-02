Når skjemaet sprekker i skolen

Et smart grep har spart hotellsjefen for skyhøye strømregninger

Solkystens hemmelige oase: - For meg er Sotogrande mer en følelse enn et sted

To helger på rad ble dette bildet utsatt for hærverk

Halve bussen fikk med seg at jeg måtte på do

To helger på rad ble dette bildet utsatt for hærverk

Saken oppdateres.

I disse OL-tider ser vi at bom, fall og feilskjær kan komme i veien for høye ambisjoner, og skjemaet sprekker. For noen er det mulig gjennom et ekstra krafttak å likevel henge med i medaljekampen. For andre, som kanskje allerede var fulle av melkesyre, gjenstår bare å gjøre det beste ut av det. Ingen lagledere forlanger toppresultat etter slike uhell.

LES OGSÅ: Visvas fra Mona Berger om læring

I siste møte i formannskapet så vi et svært overraskende lederskap av de rødgrønne partiene. Etter to år med pandemi, hjemmeskole, sykefravær og karantener, og der mange undersøkelser har avdekket forverrede vilkår i barn og unges skolehverdag og fritid, forlanger flertallet at alle læringsmål likevel skal oppnås. Som om at lærerne ikke arbeider mot dette målet hver dag.

Dessverre er dette både en ufølsom rolleforståelse som arbeidsgiver og manglende innsikt i barn og unges utfordringer. Det er uhørt å presse kompetente lærere til å møte forstørrede kunnskapshull med krav om at alle hull skal være tettet de neste fire månedene. Slike lapper vil fort revne.

LES OGSÅ: Koronapenger berger Trondheim foreløpig

Mange iherdige og motiverte elever og lærere klarer kanskje et gir ekstra, men mange arbeider allerede med «makspuls» og klarer ikke å yte noe mer. Det må vi ha forståelse for. Lærerne må få tillit i denne krevende oppgaven, ikke nye umulige krav.

LES OGSÅ: Vi har mistet undervisning i tre skoler

Vi må innse at den perioden vi har vært gjennom, vil ha konsekvenser for samfunnet og den enkelte i lang tid framover. Ikke minst på grunn av den mentale belastningen vi er påført. Dette løses neppe med en kvikkfiks til 12 millioner eller mer denne våren. Det må også de rødgrønne innse og akseptere, og de må formidle det til våre dyktige lærere.

Interessert i debatt? Les flere innlegg her !