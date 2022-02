Vi kløp oss i armen og lurte på hva vi hadde fått være med på

Ingen hadde sett for seg at det skulle bli slik

Celtic-Bodø/Glimt: 1-3 « … og vi har tørka tåra og av og tell besvimt, Bodø Glimt.»

Jeg angrer ikke akkurat på turen til Glasgow. Slang meg med flotte, gulkledte nordlendinger på tur med KOMENT og fikk full valuta for pengene på imponerende Celtic Park. Utsolgt stadion og stort trøkk med 60.000 på tribunene.

Umulig å ikke kjenne det når «You never walk alone» i intens allsang gjallet over stadion før kamp. Vi var noen hundre nordmenn i et hjørne på stadion også, som gjorde så godt vi kunne, og tror kanskje vi også hørtes bitte litt. Ut over i kampen ble det adskillig mer lavmælt fra de grønn-hvite, og det var nesten ikke til å tro da Glimt scora sitt andre etter et nydelig Ola Solbakken-show. Gutten fra Melhus dro to driblinger, slo en tunell til Espejord, som hælflikket videre til Pellegrino. Bang rett i kassa! Og også da Vetlesen skjøt B/G opp i 3, bare sekunder etter Celtic's redusering.

Da den sensasjonelle seieren var klar kløp vi oss i armene, og lurte på hva vi hadde fått være med på. Bodø/Glimt, en ganske liten klubb, med beskjedne midler, med mange lokale gutter, skal plutselig spise kirsebær med de store. Topplag fra italienske Serie A og skotsk Premier League.

Ikke ulikt vårt kjære Rosenborg for mange år siden. Lokalt forankret, begrenset med midler, men med en sterk tro på at det er mulig å lykkes selv mot Goliat og med en leder som vet hva han holder på med. For det er egentlig en voldsom forskjell på rammene til disse to lagene. Mens Celtic Park tar 60.000, tar Aspmyra 5.635! David mot Goliat. Og David vant!! Som lille RBK gjorde det mot Dortmund, Real Madrid, AC Milan og flere. Men nå er det altså herlige Bodø/Glimt som er der.

Og jeg må si det er ganske spesielt å oppleve fotballsupportere stå igjen en halvtime etter kamp og synge Halvdan Sivertsen-sanger av full hals, før alle stemmer høylytt i Elias Blix-salmen «Og eg veit meg eit land».

Vakrere blir det ikke.

Så her ble det nok både tørket tårer og kanskje var det en eller to som besvimte også. I hvert fall nesten.

