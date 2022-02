En rusreform som beskytter alle

Bare det å ha ordet revolusjon i et prinsipprogram, holder for meg

Livet skjer, noen ganger i form av hendelser som er så gjennomgripende og vonde at selv neste åndedrag kan føles uoverkommelig. Du har behov for en utvei, ett pusterom, et hvileskjær for å fortsette. Mange av oss står i fare for å ty til kjemisk flukt i legitim form, vi tar kanskje (enda) ett glass vin.

Om lag hver tiende nordmann er avhengig av alkohol. En lidelse som nærmest er sosialt akseptert til tross for at den ødelegger familier, påfører sykdom og bidrar til både ulykker og for tidlig død. Når et samfunn unnlater å snakke om misbruk av legale rusmidler, svikter de systematisk alle berørte, og barn fortsetter å vokse opp under utrygge oppvekstvilkår og destruktive relasjoner. Det som en gang var en kortsiktig løsning, kan bli til flere liv i ensom lidelse.

Livet skjer, noen ganger så altfor sakte, repeterende og med så få mestringsopplevelser at alt som kan få blodet til å bruse fremstår svært forlokkende. Ungdommens impulsive natur, i kombinasjon med et utforskende sinn, har alltid disponert for rusbruk, og for noen få innebærer denne rusdebuten starten på slutten av et godt liv.

Når samfunnet svikter i møte med disse ungdommene, med sosialfaglig fravær, fordømmelse og avstand, vil de raskt kunne vikles inn i et destruktivt nettverk preget av kjøp, salg, trusler, vold og vinningskriminalitet. Rusbruken som så altfor fort går fra spenning til nødvendighet, vil kunne legge lokk på drømmen om jobb, stasjonsvogn og barn lekende i hagen. Noe som var en kortsiktig adspredelse, kan frata muligheten for et helt voksenliv.

Livet skjer, noen ganger på et vis ingen kunne forutsett. Den omsorgsfulle og alltid så godt likte sønnen har i ungdomsårene utviklet uttalt angst. En plage så skambelagt at han aldri våger å nevne det, så løsningen blir den alle snakker om. Han røyker noen trekk før skolen, etter skolen og før trening.

Når samfunnet svikter i mangel av forebyggende tiltak og hjelp for grunnproblemer knyttet til psykisk helse i en tidlig fase rekker bruk bli til misbruk, og misbruk til avhengighet med i verste fall også påfølgende død. Mens det store fellesskapet galopperer videre, med hender så sorte som kull, må foreldre leve med at de kunne skjønt, kunne visst, kunne ha stoppet det tidligere. Valg som ble tatt for å sikre fungering på kort sikt, kan forplante seg i utallige ledd.

Livet skjer, noen gang med så klart definerte mål at en mister selve saken av syne. Fagfolk som ønsker å hjelpe, kan hjelpe og som på papiret settes i stand til å hjelpe, gis likevel ikke muligheten. Når samfunnet svikter i mangel av tid (les økonomi), trygghet (les kompetanse) og rom (les handlingsrom), fratar en mange livet og noe å leve for. Relasjonsarbeid tar tid. En tid som ikke lenger rommes i kommunens budsjetter.

Trygghet skapes i gode fagmiljø, men miljøene trues stadig av nedskjæringer og et økende press til dokumentasjon fremfor relasjon. Rom for endring ligger i samarbeid. Et samarbeid mellom kommune og stat, rus- og psykiatri, faglige skillelinjer og ikke minst mellom de med makt og menneskene som drukner i avmakt, men samarbeidet gnisser. Kanskje fungerte ikke opprullingen av standardiserte pasientforløp som tiltenkt, de fremstår som en litt kortsiktig plan, men er ikke tiden inne for løfte frem intensjonen og supplere med en langt mer bearbeidet strategi?

For når livet skjer, i møte med oss alle, trenger vi noen som fanger oss opp. Vi trenger et sikkerhetsnett, et samfunn som har lagt en langsiktig plan for noe som i utgangspunktet er periodevis tilkortkommenhet. Vi trenger hjelp som er tilgjengelig på rett sted, til rett tid til en pris som kommunene og helseforetakene er satt i stand til å betale.

Vi trenger åpenhet fremfor stigma, forståelse fremfor straff og sist, men ikke minst, vi trenger å samles om realistisk politikk fremfor å bli avledet av en debatt om legalisering og skremmende retorikk. Tiden er inne for ny rusreform til beskyttelse for oss alle, når livet skjer.

