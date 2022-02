Rødt er fortsatt en ulv i fåreklær

Bare det å ha ordet revolusjon i et prinsipprogram, holder for meg

Bare det å ha ordet revolusjon i et prinsipprogram, holder for meg

Saken oppdateres.

Min kommentar om Rødt har skapt engasjement, blant annet har stortingsrepresentant Hege Bae Nyholt levert et ryddig tilsvar. Hun skriver at en mer usaklig analyse av Rødts vekst har hun sjelden sett. Hva hun finner så usaklig, sier hun ingenting om. Det faktum at jeg mener Rødt skaper forakt mot rike mennesker fordi de konstant bruker et ord som velferdsprofitører om mange hardt arbeidende mennesker, som eksempelvis driver private barnehager fordi det offentlige ikke kan gi oss gode nok tilbud?

LES OGSÅ: Svarer på kritikk: Rødt blir ikke en «one hit wonder»

Usaklig fordi jeg minnet om den ideologiske grunnmuren Rødt er bygd på – kommunismen? I dag liker Rødt å kalle seg et sosialistparti for det 21. århundre. Men hva er nå det? I prinsipprogrammet står det at kapitalismen i Norge skal avskaffes (noen av oss mener at vi i Norge har blandingsøkonomi, men nå vel). Og bare ved at arbeiderklassen overtar styringen, avskaffer kapitalismen og demokratiserer økonomien, oppnår vi frihet og likeverd.

Videre må frigjøring vinnes av de undertrykte selv, nedenfra. Undertrykt er et ganske sterkt ord. Rødt vi ha en sosialistisk revolusjon. De vil den skal skje demokratisk og fredelig. Vil ja. Men når skjedde en revolusjon fredelig? Bare det å ha ordet revolusjon i et prinsipprogram, holder for meg. Moderne sosialisme? Eller dårlig forkledd kommunisme? Det er jammen ikke lett å skje forskjellen.

LES OGSÅ: Rødt: – Johnsens useriøse rabling får stå for hans regning

Ellers inneholder Nyholts innlegg en del selvfølgeligheter det er vanskelig å være uenig i; de vil ha nok hender og nok fang i landets barnehager, de vil styrke sykehusene. Det vil de fleste partier. Det interessante er jo hvordan det skal skje. Hvor skal pengene tas fra?



Rødt vil at bank- og finansvesen skal være i offentlig eierskap og underlegges et demokratisk styringssystem. Hva er det, mon tro? Det samme med store virksomheter som er viktige for landets økonomi. Dette er ingenting annet enn tilnærmet planøkonomi. Det finnes ikke ett eksempel på at dette har fungert – kun eksempler på økonomisk kollaps (Sovjetunionen, Nord-Korea og Øst-Tyskland, for å nevne tre).



Rødt er fortsatt en ulv i fåreklær. Hva de mener innslaget for eventuell arveavgift skal være, synes jeg ikke er så interessant. Viktigere er det å se på hvilket samfunn de arbeider mot. Her finner vi en ideologi og et politisk grunnsyn som – hvis de skulle fått reell makt – ville ført til ingenting annet enn et dårligere og ikke minst farligere samfunn. For oss alle.

Eller har trønderske Rødt-representanter i fellesskap, helt som forventet, levert et tilsvar som fråder av selvtilfreds harme, og kaller min kommentar «useriøs rabling.» Det lever jeg godt med. Det eneste jeg fikk ut av fråden deres var at de bekreftet mine antakelser – ytre venstre er like trangsynte, fordomsfulle og fylt av selvrettferdighet og raseri som ytre høyre.

Interessert i debatt? Les flere innlegg her !