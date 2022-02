Medias rolle i klimaomstillingen

Bare det å ha ordet revolusjon i et prinsipprogram, holder for meg

Saken oppdateres.

Vi befinner oss i en klimakrise, men klima og omstillingen er ofte fraværende i media. De vanskelige spørsmålene om klima uteblir ofte. I stedet rapporteres det om økte flyreiser og nye destinasjoner, salg som opprettholder forbrukssamfunnet og økt tilvekst på bekostning av klima. Det savnes spørsmål om utslipp, påvirkning på klima og fremtid, bedrifters bærekraftsarbeid og hvordan satsinger relaterer til klima- og miljømål. Det er ytterst viktig å senke utslippene, men hvor er spørsmålene om klima? Hvilket ansvar har media?

Media har en viktig rolle å spille i håndteringen av klimautfordringene på flere måter. Media skal gi oss faktabasert kunnskap om krisen, bærekraftsmål og hvordan det jobbes for å nå målene. Det behøves journaliser utdannet og dedikert til tematikken, med kunnskap til å skrive grundige artikler om klimaendringer. Da vil de også prege debatten, ikke bare presentere kildenes perspektiver. Man skulle forvente at media har faste spalter egnet til den viktigste utfordringen i vår tid.

Ikke bare skal media formidle kunnskap, de skal også selv bidra i omstillingen ved å jobbe bærekraftig. I januar 2020 ble den britiske avisen The Guardian den første store nyhetsorganisasjonen i verden som forbød reklame fra selskaper som hovedsakelig driver med utvinning av fossilt brennstoff. Avisa tok dermed et hardt oppgjør med olje- og gassindustrien. I tillegg til at avisen skulle dekke klimakrisen enda tettere framover, hadde den som mål å bli klimanøytral i egen drift innen 2030.

Media har også en viktig rolle gjennom å bidra til å skape nye normer, fremfor å videreføre og opprettholde livsførsel som ikke er bærekraftig. Gjennom å rapportere om nye flydestinasjoner og økt forbruk for eksempel så flagges dette som noe vi kan fortsette med. Media bør derimot vise at vi alle har et ansvar for konsekvensene av klimaendringer.

Vi trenger også at media viser hva adferdsendringene skal bestå i. De må vise at det er mye vi kan gjøre selv, og slik mobilisere til klimavennlig handling. Sett fokus på utfordringer ved dagens praksis ved forbruk. For eksempel er det i dag ofte billigere å kaste og kjøpe nytt, fremfor å reparere. La reportasjene farges av verdivalg mot kjøpepress med stort klimaavtrykk. Dekningen av klimaendringer må knyttes til folks dagligliv, med fokus på løsninger og resultater, for å skape økt engasjement. Slik kan mediene gi både håp og inspirasjon til å jobbe for en klimavennlig fremtid.

Media har en essensiell rolle, for hvem skal ellers stille de vanskelige spørsmålene om ikke journalistene? Vi behøver media som tar ansvar, som tør å spørre og som velger å vinkle på klimaspørsmålet. Senest i Adresseavisen den 1. februar 2022, ble det over en helside presentert ny ruteforbindelse mellom Værnes og New York uten et eneste kritisk spørsmål om hvordan dette påvirker klimasituasjonen. Her kunne – og burde – Adressa stilt følgende spørsmål: «Hvilke konsekvenser har flere flyginger for klima?» «Hvilke signaler sender det til befolkningen når vi bør senke utslippene radikalt?» Og; «hvor stort er behovet for flyreiser i en klimakrise?».

Media. Dere har en viktig rolle som formidler og påvirker, meningsbærer og normgiver. Vi etterlyser de vanskelige spørsmålene, klimaanalysen og en journalistikk for 2022 og klimakrisen vi befinner oss i. Måtte dere være deres rolle bevisst.

Interessert i debatt? Les flere innlegg her !