Vi er glade hvis vi har misforstått!

Men vi ble ikke klokere av torsdagens avisartikkel. Hvis politisk nivå tror at vi i skolen ikke har jobbet knallhardt i to år for at elevene skal nå kompetansemålene, til tross for en pandemi, tar de feil. Vi forutsetter da selvsagt at politikerne mener kompetansemål når de snakker om læringsmål.

Skolelederforbundets medlemmer er godt kjent med sitt oppdrag og tar det på høyeste alvor. Vi har tidvis jobbet døgnet rundt med smittesporing for å holde skolene åpne, for at pandemien skal begrenses og ikke ramme de barna som står i en sårbar situasjon. Til tross for det har vi holdt fokus på pedagogikken, med læring og utvikling basert på kompetansemål.

Det Skolelederforbundet ønsker å formidle til våre politikere, er at de ved neste korsvei bør snakke med oss som jobber i skolen og elevene, før de fatter et vedtak som er umulig å gjennomføre på så kort tid. Det vi blir bedt om å gjøre nå, er det vi faktisk gjør hver eneste dag – vi kan bare ikke gjøre det i dobbel hastighet.

Enda verre – vi ser at det er andre steder skoen trykker. Vi har ikke tro på at det skaper motivasjon og lærelyst å si til elevene at kompetansemålene skal oppnås. Og kan politikerne forklare hva de mener? Det er alltid ulik grad av måloppnåelse blant elever. Hva mener SV når de sier «undervisning som ikke handler om kompetansemålene»?

Er politikerne kjent med formålsparagrafen og det øvrige innholdet i overordnet del? Ta på alvor at skolen er en organisasjon med høyt utdannet personell. For ikke å glemme elever som har krav på å bli hørt. Elevrådene rundt på skolene har mange gode innspill til hva deres behov er etter pandemien. Lytt! Enhetene har stått i kne over lang tid.

Elever og lærere har kommet og gått på grunn av restriksjoner rundt sykdom og tilstedeværelse på skolen. Og det er da Skolelederforbundet ønsker å gjenta seg selv: Det er ikke mulig å ta igjen noe som er tapt i løpet av to år, på tre måneder. Vi skulle ønske det var det, og vi skulle ønske pandemien aldri hadde skjedd, men dessverre er det ikke slik.

Skoleledere og lærere har allerede gjort pedagogiske vurderinger for å sikre progresjon det neste halve året, som vi alltid gjør. Men vi har ikke lagt inn at man skal fylle på mer kunnskap. Læreplanverket sier heller ikke at skolens formål er å lære kunnskap, men å utvikle ferdigheter og kunnskap, som i kombinasjon utgjør elevenes kompetanse.

Dette er i svært mange sammenhenger vurderbart, men ikke målbart. Vi tenker ikke på elevene som tomme bøtter vi fyller med vann. Det er ikke et slikt læringssyn vi jobber etter i norsk skole. Vårt ledelsessyn er at vi har høy tillit til at våre lærere gjør disse vurderingene og denne tilliten savner vi fra politikerne.

Når det er sagt er vi glade hvis vi har misforstått. Vi er glade hvis politikerne som stemte fordette forslaget innser at her har det gått for fort i svingene, og at vedtaket må omformuleres til det beste for elevene. Et ønske fra politisk hold om å tenke langsiktig og tilføre skolen mer ressurser ønskes derimot velkomment. Politikerne har nå en gyllen mulighet til å vise at de tar elevenes læring, utvikling og danning på alvor, i en lengre periode enn denne våren. Men vi kan love at skoleledere skal fortsette å gjøre pedagogiske og organisatoriske vurderinger til det beste for elevene, hver eneste dag, ut fra de situasjonene skolene til enhver tid står i! Gi oss handlingsrom, tid og ikke minst: Tillit!

