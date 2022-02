Gi John Lockert Rohde Heddaprisen!

Fortviler over riving: - Det å ha slike lokaler som ikke koster skjorta, har hatt alt å si

FIFA: RBK mener seg svindlet for 1,8 millioner kroner

Sevalds fot var helt lilla. Det ble starten på et to år langt skademareritt

- Jeg er en stapeis! Jeg bestemte meg fort for at vi skulle klare å åpne i dag

- Det er tydelig at Stortinget ikke har hatt full kontroll

- Kommer ikke til å starte tredje verdenskrig for å redde Ukraina

- Jeg har aldri funnet så mange på en gang. Det var som et «slakteri»

SJ svarer: - På to togavganger kan du få lavere pris

SJ svarer: - På to togavganger kan du få lavere pris

SJ svarer: - På to togavganger kan du få lavere pris

Saken oppdateres.

«Allis sønn», som vi så på Trøndelag Teater i går, er et av de stykkene som har gjort størst inntrykk på meg etter snart seksti år som fast teatergjenger. Alle skuespillerne leverte solide prestasjoner, men Rohdes fremstilling av den annerledes gutten Elling, rystet meg langt inni sjelen.

LES OGSÅ: En fantastisk historie som må fortelles

En rett og slett hjertegripende og lysende fremstilling av gutten hvis fantasi, syner og personlighet langsomt kveles av morens velmente, men misforståtte omsorg for å beskytte ham mot alt folkesnakk og mot de kritiske besteforeldrene.

Jeg var mentalt helt slått ut etter forestillingen, og av den kraftprestasjonen som rolletolkningen og gjennomføringen er fra Lockert Rohdes side. Han fortjener uten tvil Heddaprisen for sin innsats i denne rollen! Og til alle som ønsker en meningsfylt opplevelse: Gå og se forestillingen før det er for sent!

Interessert i debatt? Les flere innlegg her !